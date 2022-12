Premios Óscar 2023: cuándo son y quiénes son los pre seleccionados

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos difundió hoy su "shortlist" con los pre seleccionados para competir en nueve categorías de los premios Óscar el próximo 12 de marzo.

La lista corresponde a los pre candidatos para los Premios Óscar 2023. El listado oficial se conocerá el 24 de enero con los elegidos que competirán para llegar a la lista final.

Entre los primeros nominados se encuentra Argentina, 1985, la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. El film que explora el juicio a las juntas militares fue escogido por el INCAA para competir en la premiación más importante del cine en representación de Argentina.



Además de los Óscar, la película nacional también fue nominada en la categoría Mejor Película Extranjera en la 28ª edición anual de los Critics Choice Awards, que se entregarán el próximo 15 de enero en Los Ángeles. Además competirá en los Golden Globes y en los Premios Goya.

Los pre-seleccionados para los Premios óscar 2023

Argentina, 1985.

Mejor Sonido

Todo calmado en el frente oeste

Se volvieron a juntar Michael Fox y Christopher Lloyd - Parte 2

Avatar: El camino del agua



Babilonia

Batman

Pantera Negra: Wakanda para siempre

Elvis

Todo en todas partes a la vez

Pinocho de Guillermo del Toro

Ensueño de la era lunar

Top Gun: Inconformista

Película Internacional

Argentina: Argentina, 1985

Austria: Ramillete

Bélgica: Cerrar

Camboya: Regreso a Seúl

Dinamarca: Santa Araña

Francia: San Omer

Alemania: Todo tranquilo en el frente occidental

India: Última muestra de cine

Irlanda: La chica tranquila

México: Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Marruecos: El caftán azul

Pakistán: Joylandia

Polonia: EO

Corea del Sur: Decisión de marcharse

Suecia: Conspiración de El Cairo

Mejores efectos visuales

Avatar: El camino del agua

Todo calmado en el frente oeste

Avatar: El camino del agua

Batman

Pantera Negra: Wakanda para siempre

Dr. Strange in the multiverse of Madness

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore

Dominio del mundo jurásico

No

Trece vidas

Top Gun: Inconformista

Mejor Maquillaje y Peluquería

Todo calmado en el frente oeste

Ámsterdam

Babilonia

Batman

Netflix: la impactante nueva película de suspenso española que promete dejarte paranoico



Pantera Negra: Wakanda para siempre

Blonde

Crímenes del futuro

Elvis

Emancipación

La ballena

Documental

Todo lo que respira

Toda la belleza y el derramamiento de sangre

Pantera Negra: Wakanda para siempre

Hacha mala

Hijos de la niebla

Descendiente

Fuego de amor

Aleluya: Leonard Cohen, un viaje, una canción

Letras ocultas

Una casa hecha de astillas

Los janés

Último vuelo a casa

Ensueño de la era lunar

Navalni

Retrógrado

El territorio

Cortometraje

Justicia estadounidense en juicio: People v. Newton

Anastasia

Angola ¿Nos escuchas? Voces de una prisión de plantación

Tan lejos como puedan correr

Los susurradores de elefantes

Los abanderados

La felicidad es £ 4 millones

Transporte

Sosteniendo a Moisés

¿Cómo mides un año?

El efecto Martha Mitchell

Oso molesto

Cállate y pinta

Extraño en la puerta

38 en el jardín



Mejor Cortometraje Animado

Tobogán negro

El niño, el topo, el zorro y el caballo

El debutante

El marinero volador

El basurero

Comerciantes de hielo

Es agradable aquí

Más de lo que quiero recordar

Mi año de pollas

Elvis

Luna nueva



Un avestruz me dijo que el mundo es falso y creo que lo creo

Pasajero

Salva a Rafael

Sierra

Asador

Cortometraje de acción

Todo a favor

Casi en casa

Un adiós irlandés

Ivalú

La pupila

El lobo solitario

Nakam

Paseo en la noche

Asesino de plástico

La maleta roja

Las palabras correctas

Sideral

El tratamiento

Tula

Warsha

Música, mejor partitura

Todo calmado en el frente oeste

Avatar: El camino del agua

Babilonia

Las almas en pena de Inisherin

Pantera Negra: Wakanda para siempre

Devoción

No te preocupes cariño

Todo en todas partes a la vez

Los Fabelman

Cebolla de cristal: Un misterio de Knives Out

Pinocho de Guillermo del Toro

No

Ella dijo

La mujer rey

Mujeres hablando

Música, mejor canción

"Tiempo" de Ámsterdam

"Nada se pierde (tú me das fuerza)" de Avatar: The Way of Water

"Levántame" de Black Panther: Wakanda Forever

"Esto es una vida" de Todo, en todas partes, todo a la vez

"Ciao Papa"-Pinocho de Guilermo del Toro

"Hasta que estés en casa" de Un hombre llamado Otto

"Naatu Naatu" de RRR

"Mi mente y yo" de Selena Gomez: Mi mente y yo

"Buenas tardes" de Spirited

"Aplausos" de Dilo como una mujer

"Levántate" de Till

"Sostén mi mano" de Top Gun: Maverick

"Polvo y ceniza" de La voz del polvo y la ceniza

"Carolina" de Donde cantan las langostas

"Nuevo Cuerpo Rhumba" de White Noise

Las mejores 6 series que nos deja 2022 y dónde verlas