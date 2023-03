El fogoso encuentro entre Marcos de Gran Hermano y su novia que hizo explotar las redes: todos los detalles

Marcos Ginocchio se consagró como el nuevo ganador de Gran Hermano 2022 y, con una salida épica, fue el último participante que apagó la luz de "la casa más famosa" del país. Sin embargo, cuando llegó al estudio, se reencontró con su novia, a quien mantuvo oculta durante todo el programa.

Luego de cinco meses de aislamiento, se llevó adelante la ansiada final de la décima edición de GH Argentina, en la que el oriundo de Salta recibió más de un 70% de los votos positivos del público y obtuvo así el premio de $ 15.000.000.

La gala tan esperada de Telefe estuvo repleta de emociones, aunque un detalle sobre el final del programa sorprendió a los fanáticos e hizo explotar las redes. En la tribuna se encontraba Julieta Illescas, la pareja de Marcos.

Marcos junto con su familia y su novia.

Gran Hermano: ¿cómo fue el encuentro de Marcos con su novia?



Durante su estadía en Gran Hermano, Marcos aclaró que estaba soltero y que días antes de ingresar al reality se había separado de su novia. Sin embargo, la panelista Marisa Brel confirmó que solo se trató de "una estrategia para cuidarla y no exponerla" por su participación.

"Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió", inició Brel, en su cuenta de Twitter, y lanzó: "Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia".

Además, compartió una foto de la joven salteña con la aclaración de "la novia de Marcos". No obstante, en la gala se los vio dándose consecutivos abrazos, aunque en ningún momento se besaron en público.

¿Cuál fue el rating de la final de Gran Hermano 2022?

Como era de esperarse, Gran Hermano 2022 alcanzó altos números de audiencia y rompió los récords que obtuvo a lo largo de los cinco meses que duro el programa.

Este lunes, logró un pico de rating de 30.7 puntos a las 23:19, cuando Marcos y Nachos pasaban por última vez al confesionario. Mientras que minutos antes se mantuvo en 30.2 puntos, con el resumen del programa y el llanto de Alfa.