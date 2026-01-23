El conocido artista e inventor italiano Leonardo Da Vinci vuelve a ser noticia en 2026 luego de que un grupo de investigadores señalara que una obra sin autor podría haber sido pintada por creador de la Mona Lisa.

Los científicos liderados por Harinder Singh del Instituto J. Craig Venter de Estados Unido contrastaron el ADN de una de sus supuestas obras con cartas del entorno familiar del genio renacentista, para comprobar la autoría de un dibujo que data de hace 500 años.

¿Cuál es el nuevo dibujo que atribuyen a Leonardo Da Vinci?

La obra trata de El Santo Niño, un bebé dibujado en tiza roja sobre papel, que muestra la cabeza de un recién nacido ligeramente inclinada. Según los expertos de la revista Science, tiene “rasgos esbozados con trazos suaves” y “la luz se extiende suavemente alrededor de sus mejillas y frente, disolviendo los contornos de su rostro pensativo en una neblina de sfumato”.

La controversia que gira alrededor del dibujo del niño es si este fue una creación auténtica de Da Vinci o se en realidad fue una obra hecha por los aprendices y seguidores del protegido de Lorenzo de Medici.

El dibujo Holy Child (Santo Niño), atribuido a Leonardo Da Vinci.

Ahora, en un artículo publicado en bioRxiv los investigadores aseguran haber recuperado ADN del Santo Niño y otros objetos, algunos de los cuales podrían ser del propio Leonardo.

Qué conclusiones arrojó la investigación científicas

El estudio preimpreso concluye que “las secuencias del cromosoma Y de la obra de arte y de una carta escrita por un primo de Leonardo pertenecen a un grupo genético de personas que comparten un ancestro común en la Toscana, donde nació Leonardo”.

De esta forma, la investigación iniciada por científicos del Proyecto ADN Leonardo da Vinci (LDVP) indican que los el ADN en la obra de arte aparentemente sería el de Leonardo Da Vinci.

A pesar de la buena noticia que dio esta investigación, el genetista Charles Lee, del Laboratorio Jackson de Medicina Genómica advirtió tras analizar la muestra que el descubrimiento “está lejos de ser una prueba”.

Charles Lee, del Laboratorio Jackson de Medicina Genómica

“Establecer una identidad inequívoca... es extremadamente complejo” afirmó también David Caramelli del LDVP, antropólogo y especialista en ADN antiguo de la Universidad de Florencia (UNIFI).

El análisis que afirmó la coincidencia entre las cartas de Leonardo Da Vinci y la obra Holy Child

Tal como aseguran, utilizaron cartas de el Archivo de Prato, en el Palacio Datini de Toscana, las cuales fueron escritas en el siglo XV por Frosino di ser Giovanni da Vinci, primo del abuelo de Leonardo da Vinci.

Los archivistas les dieron cartas que habían sido selladas con hilo y lacre y que, por lo tanto, llevaban la huella dactilar del remitente.

Según el genetista microbiano Noberto González-Juarbe una de las cartas “tenía una gran cantidad de ADN humano” impregnado en el sello de lacre.

Finalmente, el equipo de LDVP y los genetistas estudiaron el cromosoma Y humano (de la parte paternal) y otras secuencias de ADN nuclear de las muestras de Holy Child, de varias cartas de Frosino.

Investigadores analizan las cartas de Frosino con el ADN presente en el Holy Child

Por su parte, Pille Hallast, genetista del equipo comparó las secuencias con un panel de unos 90.000 marcadores conocidos que agrupan las secuencias del cromosoma Y en linajes llamados haplogrupos.

La conclusión fue que cuatro muestras del Holy Child y las cartas de Frosino coincidieron a un haplogrupo y convergieron en E1b1b, un linaje hallado en la zona de la Toscana que puedo haber tenido la familia de Da Vinci.

Hallazgo de nueva obra de Leonardo Da Vinci y cómo sigue la investigación

Tras el hallazgo, Lee, del equipo del Laboratorio Jackson de Medicina Genómica señala que se trata de un “excelente punto de partida”.

Ahora el equipo del genetista y del LDVP esperan investigar más a fondo el linaje del cromosoma Y de da Vinci. Para esto, usarán “avances recientes en la secuenciación de telómero a telómero, en la que se leen cientos de miles de pares de bases de ADN de una sola vez” con el fin de ser más precisos en los resultados.

“Podemos diferenciar un cromosoma Y, por ejemplo, de un hermano a otro hermano potencialmente, incluso en la misma familia”, afirma Lee.

De esta manera, el estudio se mantiene en desarrollo y continuará aportando datos sobre la posible relación entre la obra El Santo Niño y la figura histórica de Leonardo da Vinci.