Lollapalooza Argentina 2024: confirmaron el line-up por día, ¿cómo comprar las entradas y a qué precio?

Se habilitaron la venta de entradas para el Lollapalooza Argentina 2024, que se realizará el próximo 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Además, dieron a conocer el line-up completo para cada uno de los días.

El histórico festival de música regresa al país con un centenar de artistas nacionales e internacionales, entre los que se destacan Blink-182, Feid, Sza, Sam Smith, Miranda, Cristian Castro, entre otros.

Este martes 28 de noviembre, desde las 12 horas, la producción lanzó a la venta los pases diarios. Anteriormente, solo se podía adquirir la modalidad " Early Birds ", la cual permite el acceso a las tres jornadas.

Lollapalooza 2024: confirmaron el line-up por día





Lollapalooza 2024: cómo comprar las entradas y a qué precio



Los tickets estarán disponibles a través del sitio web oficial de All Access.



El precio para asistir los tres días del evento escaló a $ 120.000, mientras que cada uno de los pases diarios tendrá un valor de $ 50.000.

Line-up del Lollapalooza 2024: grilla completa de artistas



Ysy A; Hozier; The Offspring; Thirty Seconds to Mars; Phoenix; Miranda!; Jungle; Diplo; Abvove & Beyond; Meduza; Cristian Castro; Dom Dolla: The Blaze; Grupo Frontera; Rina Sawayama; Dove Cameron; Bandalos Chinos: Zhu; Timmy Trumpet; Omar Apollo; King Gizzard & The Lizard Wizard; MK: Jaden; Mariano Mellino; Peces Raros; Kenia Os; Robleis; Latin Mafia; Loud Luxury: Pierce the veil; Bhavi; The Driver Era; Saiko; Fletcher; FMK; BM; León Arregui; Jere Klein; Nothing But Thieves; Dayglow; Dombresky; El Zar; Overmono; Mesita; Ximena Sariñana; Gale; Alejo Isakk; Koino Yokan; Juliana Gattas; Winona Riders; Blair; Mechayrxmeo; Santi Muk; Franzizca; Akrila; NSQK; _Evlay; Luca Bocci; Chico blanco; Jaze; Anita B Queen; Nenagenix; Santi Celli; Pacífica; Fermín; Ill Quentin; Abril Olivera; Paula Prieto; Lia Kali; Oney1; Joven Breakfast; Un verano; El culto casero; Canals; Mujer cebra; Mar Marzo; Mat Alba; Fin del mundo; Babeblade; Juana Rozas; Trucha; Daniela Milagros; Joelle; y Fiah Miau.