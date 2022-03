Lollapalooza Argentina 2022: los 5 mejores momentos y shows del viernes, sábado y domingo

Este fin de semana volvió el Lollapalooza Argentina . Con tickets agotados, se extendió durante el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo y marcó un hito en la historia de los festivales en nuestro país al convocar a más de 300.000 personas en el Hipódromo de San Isidro.

El Lollapalooza Argentina 2022 , que generó una gran expectativa tras la pandemia, celebró lo mejor de la música con las actuaciones de Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky, Martin Garrix, Duki, Babasónicos, Bizarrap, Wos, Marina, Airbag, Tiago PZK, Nicki Nicole, L-Gante y Louta, entre otros.

Fueron más de 100 las bandas y solistas que se presentaron durante los tres días en los cinco escenarios de Lollapalooza Argentina . La transmisión en vivo del festival se pudo ver por Flow, donde se sumaron un millón de personas.

A continuación, aunque es difícil hacer una selección, los 5 mejores momentos del Lollapalooza Argentina 2022 .

1. El arrasador show de Foo Fighters

El rock finalmente llegó al Lollapalooza Argentina en la noche del domingo, con un espectacular cierre a cargo de la banda Foo Fighters, uno de los mejores shows de toda la edición que comenzó el viernes en el Hipódromo de San Isidro.



El grupo liderado por Dave Grohl tocó durante más de dos horas en el escenario Flow, que reunió a unas 100.000 personas. La banda comenzó con "Times Like This" y bastaron los primeros acordes para que el público estallara en gritos y saltos.



Con un carisma indiscutido, el exNirvana se convirtió en el showman de la noche y supo manejar muy bien la interacción con el público. Dijo que "de corazón, el público argentino es el más loco del mundo" y el Hipódromo estalló al grito futbolero de "Argentina, Argentina".

Uno de los mejores momentos del show fue cuando el baterista Taylor Hawkins fue invitado al centro del escenario y Grohl pasó a ocupar su lugar en la batería para tocar una sorprendente versión de "Somebody to Love", de Queen, que tuvo su gran mérito en no pretender ser una copia de la original.



"No me gusta decir adiós porque vamos a volver", dijo Grohl, quien parecía no querer irse del escenario antes de cerrar con "Monkey Wrench" y "Everlong". Sin duda un show que quedará en el corazón y la memoria de todos los presentes.



2. La colaboración inesperada de Bizarrap

Una de las sorpresas del viernes, en la primera jornada del Lollapalooza, se dio durante el cierre que estuvo a cargo del DJ y productor Bizarrap.

El 'Biza' sorprendió a todos cuando invitó a subir al escenario durante su set al guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Gaspar Benegas, para una versión del clásico ricotero "Ji ji ji".

"Gracias Indio por permitirnos esta locura y aguante la música argentina, guacho. Esto fue con mucho respeto y cariño", dijo Bizarrap, tras lanzar su versión del famoso tema de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, editado en 1986 en el disco "Oktubre".

3. La reina indiscutida: Miley Cyrus

La diva pop Miley Cyrus se convirtió en reina durante el cierre de la primera jornada del Lollapalooza Argentina: tocó pop atravesado por el rock, el country y el gospel, todo con una avasallante manejo del escenario y naturalidad.



Por su show pasaron revisitas a Pixies con "Where is my mind?", a Blondie con "Heart of glass", a Cher con "Bang Bang (My baby shot me down) y a Dolly Parton con "Jolene", además de sus propios clásicos como "Plastic heart", "Midnight sky" o "Wrecking ball", entre otros tantos.



La estrella y exchica Disney superó ampliamente las expectativas del público -en su mayoría adolescente- con un show que cautivó a la multitud que colmó el predio.



4. Perry Farrel subió al escenario

Otro gran momento durante el show de Foo Fighters se dio cuando tras la infaltable "Best of You", Grohl invitó al escenario al creador del festival y líder de Jane´s Addiction, Perry Farrell.

"La música es la cura, la música libera", dijo Farrell que se presentó en el escenario para cerrar una edición inolvidable y tocar junto a la banda de Seatle una excelente versión de "Been Caught Stealing".

5. Los traperos que la rompieron

El lineup del Lollapalooza Argentina 2022 estuvo marcado por una fuerte presencia del género urbano.

Uno de los shows más esperados del viernes fue el de Duki, que concentró a una multitud en su presentación en el escenario Samsung. El mejor momento fue cuando invitó a cantar a Emilia Mernes, su pareja, para hacer juntos "Como si no importara". El público deliró con la química de la pareja, que luego cantó otro de sus temas "Esto recién empieza".

Sin embargo, el show del trapero se vio interrumpido varias veces. Duki paró el show más de 5 veces advirtiendo que el público no estaba bien y había personas desmayándose.

Otro que la rompió fue Tiago PZK, quien debutó el domingo y se mostró muy emocionado por dar su primer show. El joven artista la rompió en el escenario con el trap y un divertido momento de free style que generó euforia en el público



"Este es mi primer show. Hace un año y medio yo no estaba en ningún lado. Miren dónde estoy ahora. Se puede, guachos, todo se puede", dejó como gran mensaje de su presencia en el festival.



Wos, en la jornada del viernes por la tarde, también brilló en el escenario con un potente show de variados climas. El artista que no para de crecer desplegó un brillante set en el que no faltaron muchos de sus grandes éxitos como "Púrpura", "Caravana" y "Luz delito".



El rapero, visiblemente emocionado ante la gran respuesta del público, también contó con Acru como invitado a la hora del momento freestyle y con Ca7riel en "Niño Gordo Flaco". Wos se paseó por supuesto por el rap, pero también hizo paradas en el funk, el rock, la balada y hasta por algunas sonoridades folclóricas.