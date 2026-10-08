El Lollapalooza Argentina confirmó el lineup de su edición 2027, que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo en el tradicional Hipódromo de San Isidro.

La nueva edición del histórico festival de música tendrá como principales figuras a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta. La grilla también contará con Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr.

El Lollapalooza volverá a reunir durante tres jornadas a artistas de distintos géneros y generaciones, con una grilla que combina pop, rock, hip hop y música electrónica, además de la presencia de artistas locales.

Confirmaron el lineup oficial del Lollapalooza 2027

Entre los nombres destacados, Travis Scott encabezará la propuesta vinculada al hip hop y rap; Charli xcx llegará como una de las principales figuras del pop contemporáneo, mientras que The Killers volverán a desplegar su repertorio de clásicos del rock.

Lineup del Lollapalooza 2027.

También será protagonista TINI, una de las principales artistas argentinas de pop, y David Guetta, uno de los referentes internacionales de la música electrónica.

La grilla principal se completa con Queens of the Stone Age, que regresará a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr, quien visitará el país por primera vez.

Cuándo es Lollapalooza Argentina 2027

La edición 2027 de Lollapalooza Argentina se realizará durante tres jornadas:

12 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

14 de marzo de 2027

El festival tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro.

Entradas para Lollapalooza Argentina 2027

La Preventа 3 se encuentra disponible en seis cuotas sin interés de $ 58.334 más service charge, con tarjetas Santander Visa.

Los tickets se pueden adquirir únicamente a través de All Access.

La edición 2027 es presentada por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell.