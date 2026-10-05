El 5 de octubre de 1962, The Beatles publicaron en Reino Unido su primer single “Love Me Do”. La canción rápidamente escaló en los rankings y marcó el comienzo de una de las bandas más importantes en la historia de la música mundial.

Sin embargo, detrás de este lanzamiento, se esconde una historia oculta que involucra al baterista Ringo Starr y una versión que quedó perdida en el tiempo.

La historia detrás de “Love Me Do”, el primer tema de The Beatles

“Love Me Do” fue una canción compuesta varios años antes de que The Beatles llegarán a los estudios de EMI, y contaba con la coautoría de John Lennon y Paul McCartney.

Cuando el grupo consiguió su contrato con la discográfica, la firma se comprometió a grabar al menos tres singles de dos lados durante el primer año.

En aquellas primeras sesiones, el productor George Martin todavía no estaba convencido de que The Beatles pudieran imponerse con sus propias composiciones. Para el debut discográfico había considerado “How Do You Do It”, una canción escrita por Mitch Murray.

Ringo Starr.

Sin embargo, terminó ganando “Love Me Do” como la elegida por la banda y, el 4 de septiembre de 1962, The Beatles regresaron a Abbey Road a grabar la versión de la canción con Ringo Starr en la batería.

Pero a Martin seguía sin convencerlo y, apenas una semana después, cuando el grupo de Liverpool volvió al estudio se encontraron con Andy White, un baterista sesionista que el productor había contratado para reemplazar a Ringo.

En esa jornada se registraron 18 tomas de “Love Me Do” y 10 de “P.S. I Love You” (el Lado B del single), en las que White se encargó de grabar la batería y Ringo quedó relegado a tocar la pandereta.

Andy White.

¿El lanzamiento del primer single fue un error?

Lo más sorpresivo es que cuando efectivamente se lanzó el primer single de la banda británica, publicado el 5 de octubre de 1962, se utilizó la primera grabación con Ringo Starr en la batería.

Sin embargo, para la nueva versión de “Love Me Do” que posteriormente se utilizaría para el primer disco de la banda “Please Please Me” y las futuras recopilaciones se eligió la grabación de Andy White.

El primer disco de The Beatles.

Esto generó la incertidumbre entre los fanáticos e historiadores de la banda al preguntarse por qué, si eligieron grabar una nueva versión con un baterista sesionista, la primera versión del tema fue publicada con la toma que grabó Ringo.

Si bien no puede comprobarse que se trató de un error de fabricación o de selección, existe una hipótesis de que fue publicada por accidente y, por ello, luego se utilizó la de White para el álbum y futuras recopilaciones.

La de Ringo, en cambio, quedó vinculada especialmente a aquellas primeras copias del single de 1962 y posteriormente fue recuperada en otras publicaciones, entre ellas Past Masters.