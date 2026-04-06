El cuidado de las plantas de interior puede ser tan complejo como gratificante, cada especie posee necesidades específicas y requiere atención particular. Un problema recurrente son las puntas marrones en las hojas, un signo evidente de estrés que puede ser causado por varios factores. Las hojas marrones son un indicativo de que algo no está bien en su ambiente o cuidado. Entender las causas de este fenómeno es esencial para mantener tus plantas saludables y vigorosas. El ambiente seco es especialmente dañino durante los meses de invierno, cuando las casas se mantienen cerradas y la calefacción reduce la humedad del aire. Este es el motivo más común por el cual las plantas de interior pueden empezar a mostrar hojas marrones. Las plantas tropicales de interior son susceptibles a las condiciones de baja humedad. Incluso si no son tropicales, todas las plantas pueden sufrir secado y marrón en las puntas de sus hojas si no se controla bien la humedad El riego inadecuado, ya sea por exceso o por defecto, es otra causa principal de las hojas marrones. Es importante ajustar la cantidad de agua según las necesidades específicas de cada planta y la estación del año. Independientemente de la cantidad de agua que necesiten, nunca debes encharcar tus plantas. Si el sustrato aún está húmedo, evita regar hasta que se seque adecuadamente. Una técnica útil es colocar un plato con agua debajo de la maceta para permitir una absorción gradual. La ubicación ideal es en un lugar luminoso pero sin exposición directa al sol, que puede quemar las hojas. Igualmente, evita la oscuridad constante o una iluminación insuficiente, ya que también afecta negativamente a tus plantas. Las plantas de interior son sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Las corrientes de aire frío, especialmente en invierno, pueden causar rápidamente que las hojas se tornen marrones.