Las 3 series que no te podés perder si te gustó Tabú

Tabú (o Taboo en inglés), es una producción de ocho capítulos que narra la historia de un aventurero que se creía muerto y regresa a Londres para vengar la muerte de su padre. Se trata de una serie que se transformó en una de las más vistas de Netflix de este mes, con autoría de Steven Knight, la mente detrás del éxito Peaky Blinders.

Si sos uno de los cientos de fanáticos que cosechó la serie, entonces seguramente vas a disfrutar alguno de estos títulos:

Boardwalk Empire

Está ambientada en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, durante el periodo de la ley seca en los años 1920. Protagonizada por Steve Buscemi, está en parte basada en el libro Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City de Nelson Johnson, y fue adaptada por Terence Winter, escritor y productor de Los Soprano.

Además, tiene otro gran nombre involucrado. El director Martin Scorsese es uno de sus productores ejecutivos, que también dirigió el episodio piloto,

Boardwalk Empire recibió buenas críticas y altos niveles de audiencia, en particular por su estilo visual y fidelidad histórica, y por la interpretación de Buscemi. Se puede ver por HBO Max.

Frontier

La serie narra las crónicas del comercio de piel norteamericano a finales de 1700s en Canadá. Sigue a Declan Harp (Jason Momoa), de padre irlandés y madre nativa. Es un hombre fuera de la ley que lucha para entorpecer el monopolio sobre el comercio de piel en Canadá de la Compañía de la Bahía de Hudson, que ha sucumbido a la corrupción y recurre a actividades ilegales para enriquecerse.

En una crítica positiva, John Doyle de The Globe and Mail describió la serie como "un cúmulo de acción, simple y muy entreteniendo sobre los despiadados que crearon este país saqueándolo, cuándo no estaban ocupados matándose entre ellos". Doyle sintió que el episodio piloto maneja las interacciones con las Naciones Originarias de Canadá delicadamente, comentando que Frontier estaba "lejos de ser un lavado de imagen sobre las batallas que llevaron a cabo Ingleses, Escoceses, Irlandeses , Franceses y Españoles para conseguir tierra y pieles".

Tiene tres temporadas y se puede ver en Netflix.

Rebellion

La miniserie de televisión de cinco partes de RTÉ representan personajes ficticios en Dublín durante el Alzamiento de Pascua de 1916. El drama conmemorativo comienza con el estallido de la Primera Guerra Mundial. A medida que las expectativas de una corta y gloriosa campaña se desvanecen, la estabilidad social se erosiona y el nacionalismo irlandés pasa a primer plano.

Los sucesos tumultuosos que siguen se ven a través de los ojos de un grupo de amigos de Dublín, Belfast y Londres, ya que desempeñan papeles vitales y conflictivos en la narrativa de la independencia de Irlanda.

La serie fue protagonizada por Niamh Cusack, Brian Gleeson y Charlie Murphy, entre otros. Tiene dos temporadas y puede verse por Netflix.