La dramática confesión de Maxi de Gran Hermano tras su intento de suicidio: "Me parte al medio"

Maximiliano Giudici, ex participante de Gran Hermano 2022, atravesó momentos críticos tras ser internado de urgencia por haber " ingerido una gran cantidad de pastillas ". Horas previas al hecho, realizó una entrevista donde habló sobre su dramática separación.

En la madrugada de este viernes fue trasladado al Hospital de Ramos Mejía con un " diagnóstico de intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos ", informó el parte policial a cargo del caso.

Durante los últimos días, el ex GH había revelado que vivía difíciles momentos por su reciente ruptura con Juliana Díaz, a quien conoció en el reality.

La dramática entrevista a Maxi de Gran Hermano, previa a su internación



Antes del fuerte episodio ocurrido en su departamento, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, el joven había dialogado con El Debate del Bailando sobre su ruptura definitiva con la participante.

" Estoy mal. Pensé que iba a ser algo pasajero, lamentablemente, me equivoqué un montón... Creí en lo nuestro, pero ya la vi muy decidida ", admitió Giudici, notoriamente angustiado.

Maxi y Juliana de Gran Hermano.

En este sentido, admitió que cometió "errores en momentos que estaba vulnerable ". " Fueron errores, sin justificativos y sin nada ", confesó y aclaró que estuvo relacionado con " mensajes viejos con otras personas ".

" Ella también sufre un poco de celos y se sumaron otras cosas como mis celos acá en el Bailando que la estoy luchando. Juliana quiere estar tranquila y relajada, por eso decidió esto ", remarcó su ex pareja, aunque manifestó: " Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar".

Por otra parte, aseguró que " quería lo mejor para ella, pero una mínima cosa hizo un detonante ". " Ella quiere estar al 100% acá y para eso, tiene que estar sin mi ", sostuvo, en relación a la participación de Juliana en el Bailando 2023.

"Estas cosas pasan. Nadie se muere de amor y hay que seguir para adelante. Fue una historia hermosa. La terminamos acá, es durísimo" , sentenció Maxi.

¿Qué dijo Maxi de Gran Hermano, tras su intento de suicidio?



Luego de recibir el alta, Maxi rompió el silencio y habló de su actual estado de salud a través de una historia en su cuenta personal de Instagram.



Allí, el participante publicó: " Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone ". Justamente, fue Alexis Quiroga, ex compañero de GH, quien lo encontró inconsciente en su hogar.