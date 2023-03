"Hubo piñas": así fue la picante pelea entre Alfa y Ariel de Gran Hermano en camarines

Luego de su participación en la casa de Gran Hermano 2022, Alfa y Ariel deben cruzarse en diversos programas de televisión, a pesar de que su mala relación no mejoró fuera del reality show. En este marco, tuvieron un fuerte cruce en los camarines y debieron intervenir para separarlos.



"La guerra de adentro se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos", confirmó Ángel de Brito. La polémica habría ocurrido un día en el que ambos asistieron al debate de GH, y el sexagenario interceptó a su excompañero en los pasillos de Telefe.

Según indicó el conductor de LAM, "los 'hermanitos' se encontraron en un momento de tranquilidad del trabajo, empezaron a discutir y casi hubo piñas". Ambos tuvieron duros cruces dentro del reality, al punto tal que Gran Hermano citó a Alfa en el confesionario, para advertirle sobre su "maltrato" hacia Ariel.

Gran Hermano: la pelea entre Alfa y Ariel





Luego de revelarse el cruce entre los ex integrantes del certamen, Walter Santiago rompió el silencio y sostuvo que "no hubo momento tenso". "Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce", justificó, en relación a las declaraciones del parrillero.

"Está vacío. No puede hablar de nada, por eso habla de mí", lanzó. No obstante, volvió a insistir en que "no hubo una falta de respeto" de ninguno de los dos lados. "Ya no me interesa hablar más de él, no existe para mí", sentenció, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.



En esta línea, el participante del reality se explayó sobre su relación con los jóvenes de Gran Hermano y consideró que "cada uno tiene sus costumbres", por lo que "a veces molestaba el desorden". Fue en ese momento cuando Ariel lo volvió a confrontar: "Alfa, todos tuvimos que soportar tu hostigamiento , y las cosas de la cocina estaban siempre limpias".

Si bien Walter quiso evitar la discusión, Juan Reverdito, otro de sus enemigos en GH, se sumó al debate: "Decís que es un juego, y cada persona que salió la maltrataste adentro de la casa. Me banqué un montón de situaciones con vos, que me dijeras ‘rata inmunda', ‘mala persona', ‘pobre tipo'", lanzó el taxista.

Al tiempo que los ex participantes protagonizan diferentes escándalos fuera de la casa, seis jugadores continúan la disputa por el premio mayor de 15 millones de pesos. Este miércoles hubo una nueva gala de nominación, y cuatro personas corren el riesgo de abandonar el certamen el próximo domingo.

La placa de eliminación quedó conformada por: