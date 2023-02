Gran Hermano: ¿qué le pasó a la mamá de Nacho y por qué se quebró durante el programa?

En el tramo final de Gran Hermano 2022, ingresó un familiar a la casa por cada uno de los participantes que siguen en competencia. En este marco, Rodolfo Castañares, el papá de Nacho, le entregó un portarretrato de su hijo abrazado a su madre y el joven de 21 años se quebró en llanto.



"Yo no había traído fotos cuando vinimos porque me daba mucha pena sacarlas de mi casa por la situación y era como desarmar lo que había quedado en mi casa. Me di cuenta de que con el tiempo las necesitaba un poco más de lo que había pensado ", comenzó su agradecimiento, notoriamente emocionado.

En este sentido, sostuvo que se había "sentido un poco mal" por no tenerla consigo, dado que siempre la llevaba a cualquier viaje. "Cuando estaba lejos de mi mamá ponía la foto para que este conmigo", contó, antes de abrazar a su papá por traerlas de regalo.

¿Qué le pasó a la mamá de Nacho de Gran Hermano?

La mamá de Nacho falleció en mayo de 2021. A lo largo del reality, el "hermanito" se abrió con sus compañeros y detalló cómo ocurrió la pérdida: "Mi mamá no tenía una enfermedad hace mucho. Fueron 15 días, casi sale del hospital y de un día a otro fue a terapia intensiva. Estaba complicada, no hacía actividad física, se quedó sin trabajo en pandemia y estaba muy mal", reveló.

En una charla intima con el ex participante Juan Reverdito, él le explicó que su madre tenía "la aorta muy cerrada", por lo que debía someterse a una operación. "La tenían que estabilizar y para eso tuvieron que darle medicamentos, pero no aguantó", lamentó el joven.

Además, sostuvo que fue "terrible y muy complicado" para su abuela, quien vivía con ella en la misma casa. "Se siente culpable por no llevarla al médico antes, pero la realidad es que no lo sabía", remarcó Nacho.

Gran Hermano 2022: los familiares que ingresaron a la casa



A varios meses de haber ingresado al reality, seis jugadores permanecen en la competencia. Por eso, Gran Hermano les dio una grata sorpresa y, este lunes, un familiar cercano a cada uno de ellos entró a la casa más famosa del país para jugar y acompañarlos por un par de días.

Así como Nacho se reencontró con su papá Rodolfo, la Tora recibió a su mamá, Gladys, Camila a su hermana gemela Florencia, Julieta a su hermana mayor, Camila, Marcos también a su hermana Valentina y Romina a su sobrino Fabián, aunque se mostró desilusionada por no poder ver a sus hijas.