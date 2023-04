Fueron a un tenedor libre, agarraron todo lo que pudieron y les llegó una insólita multa en el ticket

Un grupo de cuatro jóvenes se volvieron virales luego de que tomaran decenas de platos de comida en un tenedor libre de Lleida, España. y fuesen multados con una elevada cifra.

El video se hizo tendencia en TikTok, ya que el autor y protagonista de la escena tiene casi 160 mil seguidores. El usuario @jadaay21, junto con sus amigos, se burlaron de la situación. Sin embargo, también se mostraron preocupados por la insólita multa que recibieron.

Los jóvenes habían asistido a un restaurante de modalidad "tenedor libre" y optaron por pedir una cantidad de comida muy por encima de un consumo lógico por persona.

El autor del video, en tanto, se lamentó por "la ansiedad" y por los platos que les sobraron: una mesa repleta de comida. Además, se puede visualizar que gran parte de los platos son de sushi, una preparación costosa a nivel internacional.

¿Cuánto tuvieron que pagar los jóvenes por el exceso de comida?

En el TikTok se puede ver que los cuatro integrantes del grupo especulaban sobre cuánto iban a pagar. Algunos arriesgan cifran superiores a los 200 euros, mientras otros apuntan entre esa cifra o cerca de los 150.

Los jóvenes pidieron el equivalente a una mesa para 4 personas llena de comida.

Finalmente, el restaurante les cobró 181 euros de multa por el exceso, más las bebidas. A pesar del monto, la reacción de los jóvenes pareció ser positiva, ya que esperaban una cifra más elevada.

¿Cuál fue la respuesta de los usuarios en redes sociales?

El video tuvo casi un millón de reproducciones y los comentarios más populares fueron críticas a los comensales. Es importante destacar que los jóvenes se habrían llevado toda la comida, según aclararon.

"Ser mal acostumbrado tiene precio y yo se lo hubiese doblado por graciosos"; "ojalá le cobrarán mil por cabeza por no saber cuánto cuesta la comida"; "Me parece muy bien que les cobren porque la comida no se desperdicia de esa manera", señalaron algunos usuarios.