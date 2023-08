Escándalo: revelaron la otra mujer con la que Benjamín Vicuña engañó a Pampita

En los últimos días, volvió a resurgir un rumor acerca de un viejo escándalo amoroso entre Pampita y Benjamín Vicuña. Según trascendió, el actor la habría engañado con otra mujer, incluso antes de Eugenia "La China" Suárez.

Luego de que la modelo visitará LAM (América), para anticipar cómo será el comienzo del Bailando 2023, los panelistas le consultaron por su relación con el chileno y su romántica dedicatoria en medio de la premiación de los Martín Fierro.

En este marco, Ángel de Brito le consultó si era verdad que había "una actriz con la que no trabajaría", a lo que su respuesta fue afirmativa. " No tuvo empatía de mujer a mujer" , lanzó Pampita, sin dar nombres propios.

"No la vi tan cerca todavía. La vida nos va a encontrar. No estamos hablando de Isabel Macedo, me la encontré, re bien, superado" , agregó.

La mujer con la que Benjamín Vicuña habría engañado a Pampita



Frente a los dichos de Pampita, las redes sociales se hicieron eco y revivieron un video de años atrás donde Analía Franchín revelaba un supuesto romance entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña, cuando ambos filmaban la serie Entre Caníbales (2015).

"Antes se decía que eran amantes e iban al 'telo' de enfrente de donde grababan la novela" , agregó un usuario de Twitter.

El supuesto romance entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña.

Enseguida, el rumor generó una fuerte repercusión dado que la exitosa actriz y cantante se encuentra en pareja hace varios años con Ricardo Mollo, cantante de la banda Divididos.



Años atrás, circulaba una anécdota (que nunca fue comprobada) en la que, supuestamente, Pampita le había dado "una paliza" a Oreiro, en medio de una fiesta de verano en Punta del Este.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el supuesto romance con Natalia Oreiro?





El chileno rompió el silencio en diálogo con Socios del Espectáculo y habló sobre la polémica declaración de Pampita. " Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín ", aseveró el actor, al intentar desviar el foco en su presunto romance.