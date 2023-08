La drástica decisión de Natalia Oreiro para evitar cruzarse con Pampita 

En los últimos días, resurgió el rumor acerca de un posible romance entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña, mientras el chileno estaba en pareja con Carolina "Pampita" Ardohain. En este marco, revelaron cuál habría sido la drástica decisión de la actriz para evitar nuevos conflictos.

La modelo reabrió una vieja polémica, al confirmar que no trabajaría con una actriz por "falta de códigos". Enseguida, los diferentes canales de espectáculos retomaron sus dichos y los relacionaron con la actual esposa de Ricardo Mollo, el cantante de Divididos.

Si bien el chileno salió a desmentir que hubieran tenido un amorío mientras filmaban "Entre Caníbales", Oreiro tomó una inesperada decisión para no cruzarse con ella en el regreso del Bailando 2023.

La decisión de Natalia Oreiro para evitar a Pampita



La exitosa actriz y cantante optó por no participar del ritmo "Homenaje" para no estar en el mismo espacio junto a la jurada del certamen. Así lo confirmó Ángel de Brito.

"Había un equipo que ya la tenía cerrada para hacerle un homenaje bailando sus temas en la pista. Pero ese homenaje no lo vamos a ver, salvo que ella diga 'no me importa, voy al Bailando y que me lo digan en la cara'" , explicó el conductor de LAM.

Según detalló el periodista, fue el equipo de Guido Záffora quien la eligió para ser parte del baile. " La salsa de a 3 y el homenaje son los dos ritmos obligatorios. En el homenaje, el invitado decide todo: desde el cuadro hasta los movimientos" , sentenció.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el supuesto romance con Natalia Oreiro?





El chileno rompió el silencio en diálogo con Socios del Espectáculo y habló sobre la polémica declaración de Pampita. " Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín ", aseveró el actor, al intentar desviar el foco en su presunto romance.