Cada fin de año, muchas personas recurren a rituales y cábalas con la intención de empezar el nuevo ciclo con energía renovada y expectativas positivas.

Una de las prácticas más difundidas es el ritual de la llave en el zapato, una tradición simbólica que se realiza en la medianoche del 31 de diciembre y que está asociada a la apertura de caminos y a la llegada de nuevas oportunidades.

Ritual de la llave en el zapato: lo que tenés que saber antes de Año Nuevo

Lejos de tener un origen religioso, este ritual se apoya en el valor simbólico de sus elementos: la llave como representación de puertas que se abren y el zapato como el recorrido que se inicia con el Año Nuevo.

Por eso, suele vincularse especialmente con deseos relacionados al trabajo, la estabilidad económica, los proyectos personales o los cambios importantes.

¿Cómo hacer el ritual de la llave en el zapato? paso a paso

El ritual de la llave en el zapato es sencillo y no requiere preparación previa ni elementos especiales. Lo importante es realizarlo en el momento indicado y con una intención clara.

Freepik

Materiales necesarios

Una llave sola (puede ser de tu casa, de un lugar significativo o una llave que ya no uses).

El zapato que vayas a usar la noche del 31 de diciembre (tradicionalmente se elige el derecho).

Instrucciones

Elegir la llave: antes de la medianoche, seleccioná una llave que represente aquello que querés atraer o “abrir” durante el nuevo año. No es necesario que sea nueva .

Colocarla dentro del zapato: poné la llave dentro del zapato que vas a usar para recibir el Año Nuevo. Asegurate de que quede bien apoyada para poder mantenerla puesta unos minutos sin incomodidad.

Momento del ritual

A las 12 de la noche, cuando comienza el Año Nuevo, mantené la llave dentro del zapato mientras brindás o das los primeros pasos del año.

Intención

Durante ese momento, formulá mentalmente o en voz baja el deseo vinculado a nuevas oportunidades, cambios o proyectos que esperás concretar en el año que empieza.

Después del ritual

Una vez pasado el brindis, podés retirar la llave y guardarla como amuleto o dejarla en un lugar visible del hogar, como la entrada.

Para quienes practican este ritual, se trata de una forma de expresar deseos, ordenar expectativas y comenzar el año con una intención clara puesta en los cambios y oportunidades que pueden aparecer a lo largo del camino.