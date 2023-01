Tini presentó su nuevo disco en El Hormiguero

Este jueves, Tini estuvo presente en la última edición de la semana del programa español "El Hormiguero", de Pablo Motos. Por primera vez, la artista acudió al show para presentar su último tema "Muñecas" y hablar de su próximo álbum.

Con un tono divertido, el programa inició con el conductor y la cantante perreando al ritmo de la música. Motos había asegurado que él "no bailaba" por lo que Tini no dudó en reprocharle de forma burlesca: "¡Me mentiste! 'Me dijo: 'yo no bailo, yo no bailo'".

Foto: El Hormiguero.

Entre otras cosas, durante el show hablaron sobre "Muñecas", el último hit de la argentina con La Joaqui y el DJ y productor Steve Aoki que fue lanzado el 12 de enero. El tema formará parte del nuevo disco "La Triple T".

CUpido: el nuevo ÁlbUm de Tini

La cereza del postre durante el programa fue el anuncio de un nuevo álbum, "Cupido", que saldrá a la venta el 17 de febrero. Además, el conductor reveló también la portada del disco, lo cual emocionó fuertemente a Tini al punto que se le escaparon algunas lágrimas. "Me emocioné, ¡qué boluda! Me emocioné", dijo la cantante argentina.

"Es un disco en el que me han pasado muchas cosas, ha costado que saliera, es el fin de una época de mi vida. El single Cupido saldrá justo el día de los enamorados, el 14 de febrero. El resto del disco, el 17", explicó Tini.



Foto: El Hormiguero.

Tini habló sobre rodrigo De Paul en El Hormiguero

Además de sus proyectos para este año, Tini se animó a hablar sobre el amor. Ante la pregunta de Pablo Motos sobre qué cualidades tiene que tener un hombre para enamorarla, "aparte de ser guapo y futbolista", la artista aseguró que la clave está en la conexión.

"Aunque más allá de la mirada y la sonrisa es muy importante conectar con la otra persona. Creo en esa atracción a primera vista, está claro que luego el amor es algo que se va desarrollando según se conoce a la persona", afirmó Tini.



La pareja, que vive entre Madrid y Buenos Aires, no ha dejado de compartir su felicidad desde que oficializó el romance. Hace algunas semanas, De Paul habló ante el público en un show y aseguró que "La Triple T" le dio luz y amor.

"Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa", aseguró el futbolista campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar.



