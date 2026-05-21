Cómo mirar todos los partidos del mundial desde el celular y sin gastar datos.

La Copa Mundial de FIFA 2026 arranca en junio y millones de argentinos van a seguirlo desde el celular. Sin embargo, transmitir fútbol en vivo consume datos a un ritmo alto y el saldo puede agotarse en un solo partido.

Para este problema, hay formas de reducir ese gasto o eliminarlo , según los planes y beneficios publicados por la empresa de telefonía, Movistar Argentina.

Qué ofrece Movistar para usar el celular sin gastar datos de más

Para quienes estén fuera de casa durante los partidos, Movistar ofrece varias alternativas publicadas en movistar.com.ar.

En este sentido, la más elegida por sus clientes es el plan que combina Movistar TV con telefonía móvil.

Cuando se utiliza la app Movistar TV en el celular y estás conectado con datos móviles de Movistar, es decir, no WiFi, el consumo de datos no se descuenta al ver TV en vivo, incluido el fútbol.

Esto es gracias al plan de abono que incluye este beneficio entre el plan Movistar TV y telefonía móvil. Entonces, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de los canales deportivos que integren Movistar TV.

Confirmado | Este será el canal de cable que transmitirá todos los partidos del Mundial 2026 ChatGPT

En qué dispositivos se puede ver Movistar TV

Con Movistar TV, el usuario podrá ver todo lo que quiera desde cualquiera de sus dispositivos:

Smart TV

Teléfonos móviles

Notebook

Chromecast.

El Mundial dura casi dos meses y miles de fanáticos alrededor de Argentina ya se preparan para disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

Con un poco de organización, se puede seguir cada partido de la Selección Argentina liderada por Lionel Messi desde el celular sin que el plan de datos sea un problema.

Cabe destacar que, para obtener más información al respecto, los usuarios pueden acceder a la página oficial de Movistar para saber las distintas promociones que ofrece la empresa no solo en televisión y telefonía celular, sino también en servicio de Internet.