El desesperado pedido de Juan Reverdito a Marcelo Tinelli y su crítica situación económica, ¿cómo está hoy el ex Gran Hermano?

Finalizó la décima edición de Gran Hermano 2022 y algunos participantes lograron ganarse un lugar en el mundo del espectáculo y la televisión nacional. Sin embargo, otros quedaron en el olvido y con importantes deudas económicas. "Yo vivo el día a día", expresó Juan Reverdito, el uno de los ex participantes, angustiado por su presente.



El 27 de marzo, Marcos Ginocchio se consagró como el ganador del certamen. Tanto él como otros de sus compañeros desfilaron por los diferentes programas de TV y fueron cara de múltiples publicidades, ya sea para sus redes sociales o desde la producción de GH.

Lo cierto es que para el taxista su participación en el reality no modificó su estilo de vida. "Hoy, no hay nada vinculado a ellos que me genere ingresos. En tres meses nunca me tiraron un centro y lo poco que hice fue para mí. Si no te llaman es muy difícil que te conozcan", lanzó enfurecido.

"Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo, cero", reveló en el programa que conduce Carmen Barbieri. Allí, detalló cuál era su dura situación económica y le realizó un desesperado pedido a Marcelo Tinelli.

El pedido de Juan Reverdito a Marcelo Tinelli



Juan abandonó la casa a la cuarta semana de haber empezado el reality, con uno de los porcentajes de votos negativos más altos en la historia del programa.

No obstante, todavía mantiene un contrato de dos años con la producción, aunque su situación económica se encuentre incluso "peor" que cuando ingresó a la casa . En este marco, manifestó su ilusión de seguir en la pantalla chica.

"Sé que es difícil, pero me gustaría tener la suerte de ir al Bailando porque sería una revancha personal para mí", anheló en Mañanísima, sobre el conductor que se incorporó al equipo de América.



Tras su salida de la casa, Reverdito evaluó su participación y sostuvo que "fue un juego horrible". "Afuera dimos vuelta la imagen que dimos, pero sí, tengo bronca, porque me veo lo que fui y me equivoqué. Me quiero morir, pero ya está", expresó.

¿Cómo está hoy Juan Reverdito de Gran Hermano?



Según especificó el ex participante, debe trabajar 14 horas arriba del taxi para poder mantener los gastos de su familia. "Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella", contó.

"Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada", sentenció.