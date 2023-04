Jey Mammón volvió a la Argentina con una tajante decisión: ¿qué será de su futuro?

Salieron a la luz fotos y videos de Jey Mammón en su regreso a la Argentina, donde se lo puede ver en el aeropuerto de Madrid y, horas más tarde, su llegada a Buenos Aires. En un corto intercambio, el conductor anticipó qué será de su futuro tras huir de una denuncia por un presunto abuso sexual.



Luego que se diera a conocer la causa que inició Lucas Benvenuto en 2020, el ex presentador de La Peña de Morfi se vio inmerso en un gran escándalo mediático que lo obligó a exiliarse del país. Sin embargo, tras varios días en Europa, decidió volver y "resolver" la situación en el plano judicial.

Vale recordar que si bien la denuncia se realizó, el caso prescribió por haber transcurrido más de 10 años del delito. En este marco, la defensa que comanda Fernando Burlando evaluó como solución un Juicio por la verdad.

Fotos y videos de Jey Mammon en Argentina



A través de la cuenta de Instagram @chismesdeker, se filtró el primer video del actor en el aeropuerto de Barajas. "Jey Mammón está volviendo a la Argentina", escribió, junto a una imagen de él donde lleva una valija y un bolso de mano. Más tarde, compartió otro clip en la fila de embarque.



Sin embargo, su llegada al país recién se comprobó cuando fue visto en el aeropuerto de Ezeiza. Allí, dio unas breves declaraciones sobre el motivo de su regreso.

"Es mi país y vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días a relajar un poco. No me fui a reflexionar, me fui a descansar y ahora volví a ordenar un poco lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad", manifestó.



Anteriormente, la periodista Mariana Brey contó detalles sobre su inminente regreso y los mensajes que cruzó con el presentador. "Los argentinos, acá, me tratan con mucho amor", sostuvo él, aunque ella especificó que no quiso "hablar específicamente" de lo que "se dice referido a Lucas".

"Este no va a ser un viaje extenso, no es (Juan) Darthés, que no volvió más. Jey Mammon vuelve a la Argentina, y va a volver con una decisión tomada, y será en breve", había anticipado la panelista de Socios del Espectáculo.





¿Cuánto le pagó Jey Mammón a Fernando Burlando?



En diálogo con Mitre Live , la abogada Mariana Arce consideró que "no hay dudas" de que Burlando le creyó el relato de Mammón. "Lo conozco a él y estoy segura que le sigue creyendo", enfatizó. No obstante, aclaró que como cualquier profesional "cobra por su trabajo".

"Él lo quiere defender por la relación que tienen, pero más allá de eso se pagó un dinero muy importante", remarcó. Además, sostuvo que se trató de una "defensa efectiva" dado que, en su momento, la causa prescribió y tampoco se enfrentó al juicio mediático.

En este marco, Arce detalló: "Lo que te puedo decir es que siendo un tema que tiene mucha sensibilidad y gran magnitud, te puedo confirmar que la cifra para tomar la defensa es muy importante, la cifra ronda los u$s 200.000, incluso la supera".

La penalista sostuvo que es un número acorde al tipo de casos que debe afrontar, ya que "son temas más complejos, sensibles y delicados", donde el abogado "hace un poco de psicólogo".