Cuánto cobra Coti de Gran Hermano: la descabellada cifra que piden los ex participantes por una foto

A pesar de que ya concluyeron su paso por Gran Hermano 2022, la popularidad que les brindó el certamen les permite seguir obteniendo ventajas económicas a los ex participantes. No obstante, si bien algunos de ellos alcanzaron números increíbles en las redes sociales, no todos tuvieron la misma suerte. ¿Cuánto cobran por las fotos y canjes?



Cada semana, un nuevo "hermanito" abandona el reality show y comienza una nueva vida fuera de la casa. Sin lugar a dudas, la relevancia que obtuvieron en la televisión argentina continúa y hay quienes alcanzaron un éxito impensado. Una de ellas fue Coti Romero, distinguida por ser una de las mejores jugadoras de la décima edición.

"Cuando me dieron mi celular y vi que tenía más de un millón de seguidores en Instagram y la cuenta verificada no lo podía creer", manifestó la correntina, en diálogo con Biri Biri. En este marco, se filtró la sorpresiva suma que les cobra a las marcas por subir una foto a sus historias o a su perfil personal.

Cuánto cobra Coti de Gran Hermano por un canje



La polémica surgió luego de que un usuario de Twitter revelará lo que la ex participante pedía por cada canje. Hoy en día, cobra $50.000 por cada historia de Instagram o $200.000 las fotos o reels en el feed de su perfil, sumando el producto que le manden.

Lo cierto es que Coti Romero ya trabajaba con marcas antes de ser famosa por GH 2022 y, a pesar de su salida del programa, sigue estando en tema de conversación tanto fuera como dentro de la casa.



"Soy influencer desde hace mucho, no desde que salí. Obviamente que no es lo mismo trabajar sólo en Corrientes, aunque yo siempre trabajé con marcas de todo el país. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar", explicó la ex participante y sentenció: "Que hagan lo que quieran, si les gusta bien y sino también, porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede".

¿Cuánto cobran los ex de Gran Hermano por un canje?





Revelaron cuánto cobran los ex participantes de Gran Hermano 2022.

Tras desatarse la controversia de los precios, revelaron en LAM cuánto cobra cada uno de los ex participantes. Según los panelistas, el promedio es de $ 250.000 cada historia de Instagram, con foto o video; mientras que una publicación en el feed ronda entre los $ 600.000.

De tratarse de un canje, los números son similares a los de Coti: $ 50.000 más productos para historias y $ 200.000 en el feed. Asimismo, también utilizan la cuenta de TikTok en la que el promedio es de $200.000 y $50.000 en Twitter.

Luego de una reñida votación del público entre Daniela, La Tora y Agustín, fue "Frodo" quien abandonó la casa de Gran Hermano por segunda vez. En esta ocasión, los tres habían reingresado en el repechaje y, este domingo, la gente decidió que el participante fuera el siguiente eliminado con un porcentaje de 50,81% sobre el 49,19% de Daniela.