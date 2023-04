Charly García será homenajeado en Estados Unidos: ¿cómo se llamará su propia esquina en Nueva York?

Charly García será homenajeado en Nueva York, Estados Unidos, por los 40 años de su disco "Clics modernos", el segundo álbum de estudio que realizó el cantante.

" Gracias Consulado Argentino en New York por creer en mi proyecto, a las autoridades de la ciudad de NY y a quienes se entusiasmaron desde un primer momento ", publicó en sus redes sociales Mariano Cabrera, actor argentino.

La ceremonia tendrá lugar el próximo 6 de noviembre a las 11.00 horas en la intersección de las calles Walker Street & Cortlandt Alley, esquina en Nueva York que el artista eligió como portada de su disco.

¿Qué es Charly García Corner?

Cuando Charly García se instaló en "La Gran Manzana" le pidió a su fotógrafo personal, Umberto Sagramoso, que lo retrate en algún sitio de Manhattan. De esta manera, llegó a intersección entre Walker Street & Cortlandt Alley.



" La idea era escribir con aerosol en una pared "Nuevos Trapos", así se iba a llamar el disco ", contó García. Sin embargo, una silueta negra pintada por Richard Hambleton llamó su atención.

"Al lado de esta silueta había un mensaje 'Modern Clix'. Pensé que era perfecto", concluyó Charly.

En 2023, Mariano Cabrera inició el proyecto "Charly García Corner" con el objetivo de declarar aquella esquina sitio histórico cultural.

"Finalmente ha llegado el día del anuncio formal de la concreción del nombramiento de la esquina de Walker St & Cortlandt Alley como CHARLY GARCIA CORNER", anunció en sus redes sociales.

"El municipio no permite que se pinte porque es una propiedad privada y para evitar el vandalismo, pero ese día se va a colocar un cartel que marque que desde ese momento es la Charly García Corner", agregó.



Actualmente, la pared utilizada para el disco "Clics modernos" pertenece a un hotel cuyo chef principal es Fernando Trocca, también argentino.



Clics Modernos: el disco que cambio la historia del rock

"Clics modernos" es el segundo álbum de estudio de Charly García. El disco fue publicado el 5 de noviembre de 1983 y es considerado una "obra clave" que consolidó las tendencias modernas en el rock argentino.

La mayor parte del álbum fue grabado en el Electric Lady Studios de Nueva York. Para ello, García contrató a Pedro Aznar (bajista) y Casey Scheverrell (baterista).

La obra cuenta con canciones como "No soy un extraño", "Nos siguen pegando abajo", "Los dinosaurios" y "No me dejan salir", entre otras.