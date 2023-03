Buenos Aires más encendida que nunca: ahora los afters son de lunes a lunes, ¿a dónde ir cada día de la semana?

Antes de la pandemia, el único día de la semana donde uno podía pensar en salir y bailar un rato con amigos - que no fuera viernes o sábado, claro - era el jueves. Pero algo cambió desde que volvimos a la nueva normalidad. De golpe, aprovechamos todas y cada una de las tardes o noches de la semana, y ningún día "no es día" para hacer un plan. Nos encontramos bailando cumbia en la terraza de un shopping un lunes, trapeando en un bar berlinesco el martes y sintiendo el cachengue al lado de la pista del hipódromo un miércoles. La semana se nos desdibujó y, mientras no estemos encerrados, la vida está para disfrutar.

Hoy, Buenos Aires no para un segundo. De lunes a lunes, todas las noches de la semana hay un plan para hacer. Tragos, tapeo, música de todos los estilos y gente con mucha buena onda. Desde MALEVA, te compartimos siete afters, uno para cada día de la semana, para que sepas a dónde dirigirte el día que te suba la fiebre del baile, no importa si es lunes, miércoles o domingo.

1) Lunes: Maldini y Buenos Aires Cumbia decretan feriado cada 15 días/ Vedia 3626 (terraza del DOT), CABA.

"Tu bar de playa en la ciudad". Así se presentó Maldini cuando abrió sus puertas en la gran terraza del DOT a fines del 2019, y esa esencia de desconexión y disfrute es la que lo mantiene lleno hoy en día, de lunes a lunes. Rodeado de las oficinas más grandes del país, se convirtió en el after office preferido de los trabajadores de la zona que lo visitan incluso entre dos y tres veces por semana, y confían ciegamente en cualquier movida que propongan.

Así es cómo su última propuesta fue un grandísimo boom. "No nos alcanzan los 14 feriados del año, por eso inventamos nuevos"; en marzo dieron inicio a un ciclo donde se aliaron con Buenos Aires Cumbia (el festival que ya lleva muchas fiestas exitosas en la ciudad) para imponer "feriado" un lunes cada 15 días. A su primera edición asistieron 1300 personas y, a la una de la mañana cuando la fiesta debería estar terminando, la gente no quería irse. Parece que la cachetada de cumbia de los lunes es un gran motor para empezar la semana motivado.

Empieza tocando DJ Pipo a las 19 hs, que acompaña a Buenos Aires Cumbia desde siempre. A las 10 de la noche arranca la banda invitada - el ciclo empezó con Mario Luis y continúa el 27 con La Champions Liga - pero no termina ahí, sino que después viene una banda de covers, para no cortar la manija de la gente que queda muy arriba. La música corta a la una y media a más tardar, pero si fuera por el público seguiría un buen rato más. Es lunes pero se vive una vibra como si realmente fuera feriado.

No admite reservas./ Instagram: @maldini.ba

2) Martes: Mauer y un viaje a la libertad y el disfrute absoluto de Berlín/ O'Higgins 3573, Buenos Aires.

Ya no hay nadie que no sepa que Mauer es uno de los bares con más onda de la ciudad. Desde que abrió en el 2019, se fue instalando en boca de todos, tanto por su ambientación - que te teletransporta al Berlín dividido por el muro (incluso en sus paredes encontramos el famoso mural del beso) - como por la calidez y variedad de su propuesta musical, gastronómica y coctelera.

Descontracturado, abierto y libre como el Berlín de hoy, Mauer tiene propuestas para todos, tanto para el que quiera escuchar buena música y tomar un buen trago como para el que busque comer algo rico con amigos. "Es un clima muy distendido, no hay nadie en la puerta que te diga ´no podés entrar así´, al contrario, fomentamos la libertad", explica su gerente Matías Adjiman. Según lo que busques para esa noche, podés elegir un spot distinto; o los barriles son sillas altas del patio en la entrada, o los sillones vintage (y súper cómodos) de la parte de adentro.

Mauer está con sus puertas abiertas absolutamente todos los días de la semana. Y cada día hay una propuesta musical diferente. Los lunes se empieza bien arriba con música disco, los martes, un ciclo de trap, los miércoles uno de hip hop, los jueves hay funk con alguna trompeta, saxo o guitarra en vivo y los viernes y sábados, los días más comerciales, se arma un mix de todo. Ah, y también está el "antidomingo" con un DJ que pasa un poquito de tecno y house pero chill, para cerrar el fin de semana con unos tragos y lejos del bajón pre-lunes.

Los cócteles de autor son su fuerte. Son ocho y llevan nombres relacionados con la historia del muro de Berlín y la capital alemana en esa época de la guerra fría. Un imperdible es el "Peter Fletcher" con vodka Sernova, jugo de lima, almíbar simple, 1 spring de albahaca, 2 dashes de bitter gibson cucumber, 1 jeringa de shrub de frutos rojos y filtrados. Hay otros como el "Molotov", "Glasnot" y "Checkpint Charlie". Pero en la barra también hay cervezas, gin, vermut, vinos, sidra y otros tragos más clásicos. Y para maridar: un menú de tapeo pero con tintes gourmet - y varias opciones veggie y apto celíacos - como el falafel, el tartar de remolacha, los varenikes, y los buñuelos de tomates secos.

Reservas a través de Instagram.

3) Miércoles: Se baila o se baila junto a la pista del Hipódromo en Rabieta/ Av. del Libertador 3949, Palermo.

Bailar al lado de la pista del Hipódromo, y ni hablar si justo enganchás una carrera de caballos, es sin dudas una experiencia. Todos los miércoles del año, Rabieta La París se abre a más de mil personas para cortar la semana con tragos, amigos, música y baile. Hoy, el "After Rabieta" es un plan que sabés que siempre está y te salva cuando tenés ganas de salir y no aguantás al viernes.

En estos cinco años que viene funcionando, aceitaron mucho su sistema de pedidos. En la parte del patio es todo autoservicio, pero hay QR en las pizarras, para pedir directamente por ahí (encima con un 20% off) y evitar tanta fila. Además de sus 20 canillas de cervezas artesanales, tienen tragos para los menos cerveceros y un menú bien de bar para picar algo antes de inaugurar la pista de baile, donde a las 22 ya empieza a sonar el cachengue.

El miércoles en Rabieta es un oasis; un oasis en el medio de la ciudad y en el medio de la semana. Hay empresas, hay cumpleaños y gente que busca desconectar. Dos datos copados: tiene estacionamiento dentro del lugar y las pintas de cerveza son más accesibles que cualquiera de los bares de la zona.

Reservas a través de WhatsApp al 11 3125 6000./ Instagram: @after.rabieta.

4) Jueves: nos teletransportamos a las lindas vibras de los 80s y 90s en la Uat/ Thames 1627, Palermo.

Un bar escondido detrás de una rotisería: cool. La Uat es así, tiene onda desde la base de su propuesta que busca romper con los clásicos bares de coctelería más serios y contracturados. No, acá todo es diversión. Cruzamos la puerta de Cacho Rotisería y nos teletransportamos a una disco de los 80s, con luces de neón (al espacio lo ambientó Eme Carranza), tragos reversionados y gente con linda energía.

El plan ideal es el siguiente: arrancar tomando y comiendo algo en la terraza - algo de la rotisería porque son proyectos hermanos - y bajar a bailar después a la pista de adentro. La carta de tragos está a cargo de Tres Monos, uno de los mejores bares del mundo, con reversiones de hits como el Cosmopolitan, el Esperma de Pitufo, la Pantera Rosa, el Tequila Sunrise y el Sex on the Beach; tragos con un look que además acompaña el estilo retro, pop y colorido del lugar.

¿Para comer? La tortilla bien babé es la estrella. También van los buñuelos de kale, las bombas de papa rellenas, los rolls de berenjena rellenos de hummus, y más tapeito argentino con un toque diferencial. Panza llena, corazón contento y escaleras abajo a bailar un mix de música variada que te lleva por los 80s, 90s y 2000 con un poco de trap y reggaeton.

Reservas a través de Instagram.

5) Viernes: En Augusta se arranca el fin de semana bailando frente a un gran escenario verde en medio de la ciudad/ Av. Ernesto Tornquist 6385, Palermo.

A la hora de elegir dónde salir un viernes, el espacio amplio y abierto suma mucho. Por eso es que Augusta tiene tanto éxito desde que inauguró su propuesta en el 2021 junto al Campo de Golf de Palermo, con una vista al verde absoluto aunque esté ubicado en la ciudad.

Hay dos tipos de plan: reservar una mesa para comer algo - tienen una carta variada donde las pizzas son las protagonistas - y después quedarse ahí a seguir la noche, o caer directo al baile, pero lo más temprano posible para asegurarse un lugar, porque el cupo se completa rápido.

La noche se activa alrededor de la gran barra semi circular que se encuentra en el centro de la pista, de la que salen tragos sin parar (son su fuerte, porque tienen casi 20 opciones en el menú), espumantes, vinos, cervezas y botellas con combos para las mesas más multitudinarias.

Reservas a través de Instagram.

6) Sábado: se toma, se baila, se toma, se baila en Cobra/ Av. Coronel Marcelino E. Freyre 3880, arco 15, Palermo.

El Paseo de la Infanta, y sus tan característicos arcos, siguen proponiendo salidas gastronómicas o cocteleras en un ambiente donde siempre hay movida. Cobra está instalado en el arco 15 hace ya 3 años, ofreciendo planes distintos de miércoles a domingo, con la premisa de que te puedas divertir en el mismo lugar pero haciendo cosas distintas.

Sectorizan las diferentes experiencias según los días de la semana. Los miércoles hay un ciclo de presentaciones de música en vivo. Si te acercás un jueves, vivís un clima más after office de esos que te anticipan que estás cerca del fin de semana, con DJs de electrónica, fusión con funk, con disco y un poquito de cachengue al final. Los viernes y sábados se vuelve "más picante"; se arma la pista para los que quieran hacer la previa ahí o para los que eligen Cobra como el plan de su noche.

Hay un trago para cada paladar. A los clásicos se le suman cócteles de autor como el "Cobra" que está preparado con Jaggermeister Scharf, Johnnie Walker Red, pulpa de frutilla, jugo de limón y Sprite; o el "Perfume de Isabel" que se prepara con gin, licor de flores de sauco, jugo de lima, almíbar de cedrón y jugo de ananá. También hay cervezas, tragos con Red Bull y botellas de espirituosos para armarte el vaso a tu medida. Para acompañar: un tapeo amplio con varias opciones vegan friendly, sándwiches, hamburguesas y ensaladas.

Reservas a través de Instagram.

7) Domingo: Vinilos y escucha íntima en Gris Gris Bar/ Cabrera 5918, Palermo.

El anti-domingo con vinilos y tragos en un ambiente íntimo, es un planazo. Gris gris abrió sus puertas en mayo del año pasado y ya es favorito en la zona de Palermo Viejo. El bar de escucha inspirado en un formato japonés, exhibe y pone play a "rarezas" de discos, haciendo que conviva el jazz, el soul, el afrobeat, clásicos de rock y el motown en una misma noche musical.

Ambiente bien acustizado, una copa de vino y platos de un menú acotado pero no por eso corto de sabores: esa es una de las mejores formas de cerrar la semana. Las luces rojas sobre la estantería que exhibe la colección de vinilos de su creador Bruno Albano, colaboran a pasar un par de horas desconectando full de las responsabilidades (y de la energía rara del domingo a la noche) y recargando energías para empezar la semana con toda.

Reservas a través de Instagram.

Fotos: son gentileza de prensa de los lugares mencionados.