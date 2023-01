Argentina campeón del mundo: la emotiva carta de Lionel Messi a un mes de la final

Hace exactamente un mes, el 18 de diciembre de 2022, la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en el Mundial de Qatar, grabando en la memoria de todo el país la mítica imagen del capitán y astro del fútbol Lionel Messi levantando la tan ansiada copa.

Ahora, 30 días después del logro que completó la vitrina de trofeos del diez y le brindó felicidad a toda la Argentina, Messi publicó una emotiva carta en sus redes sociales para rememorar la hazaña.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo", comienza el escrito acompañado por un corto video que repasa la final contra Francia y la posterior consagración de la albiceleste al ritmo de "Brindis" de la artista argentina Soledad Pastorutti.

"Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", continúa la carta que en menos de una hora ya recibió millones de me gusta y comentarios en Instagram.

El ahora jugador del Paris Saint-Germain manifestó que "ser campeones hace que todo sea más lindo" pero también destacó todo el proceso que vivió el seleccionado nacional antes de consagrarse en Qatar: "Qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño" .

Además, comunicó que extraña a sus compañeros de equipo , "el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces" en una línea que continúa reforzando la fuerte unión entre los 26 campeones del mundo y el cuerpo técnico, elemento clave en la química del conjunto.

"Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina", recordó también la figura de 35 años.



Finalmente, le agradeció a Dios por lo logrado y remarcó: "Sabía que me la ibas a dar, lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos", cerró Messi con alegría.

El capitán del seleccionado hace referencia a los multitudinarios festejos que llenaron distintos puntos del país tanto el domingo de la victoria como el martes siguiente, cuando los jugadores arribaron a la Argentina y partieron en una caravana hacia CABA para ser saludados por el pueblo, paseo que debió interrumpirse por la enorme cantidad de gente.

El video publicado por Messi muestra en primer lugar los festejos en el Obelisco tras la victoria y luego repasa los tres goles de la Argentina en la final.

El video muestra en primer lugar los festejos en el Obelisco tras la victoria y luego repasa los tres goles de la Argentina durante el partido: el primer penal pateado por el mismo Messi, el posterior gol de Ángel Di María que puso el encuentro 2 a 0 comprobando la superioridad argentina y, tras el inesperado empate de Francia en los últimos minutos, el tercer gol del capitán en el tiempo suplementario, el cual no alcanzó tras un penal de Francia que cerró el encuentro 3 iguales y obligó a ir a la tanda de penales.

Además, el corto clip también destaca la histórica atajada de Emiliano "El Dibu" Martínez sobre Kolo Muani en el minuto 123 que podría haber torcido la historia a favor de Francia, el primer penal de la tanda de Lionel Messi y los posteriores festejos de la albiceleste en Qatar y junto al pueblo una vez en Argentina.