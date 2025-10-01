La revolución en el baño llegó y promete cambiar un hábito centenario: el papel higiénico empieza a quedar atrás frente a los inodoros inteligentes con washlet.

Estos dispositivos incorporan chorros de agua, secado automático y tapas que se abren y cierran solas, ofreciendo una experiencia más higiénica, cómoda y sustentable.

Tratamiento Cómo oscurecer las canas y recuperar el color del cabello: este es el remedio casero fácil de preparar que devuelve el tono

Confirmado Se despide un famoso supermercado del país: la compañía anunció el cierre de su cuarta tienda en menos de un año

Por qué este invento es mejor que el papel higiénico

El uso de agua permite una limpieza mucho más profunda y delicada para la piel, algo clave para quienes sufren irritaciones o condiciones sensibles.

Además, esta alternativa reduce el consumo de papel, evitando atascos en las cañerías y aportando beneficios ecológicos y económicos.

Ventajas principales:

Mayor higiene y frescura en cada uso.

Protección de la piel, ideal para personas con sensibilidad.

Menos residuos y ahorro de dinero a largo plazo.

El nuevo mecanismo de higiene que ya es tendencia

Si bien en países como Japón o China ya son comunes, en América los washlets empiezan a ganar terreno, sobre todo en hogares nuevos o en remodelaciones de baños. Aunque requieren una inversión inicial, cada vez más familias los eligen por el confort y la sustentabilidad que ofrecen.