De cara a la temporada de verano, muchas personas buscarán cambiar o adquirir sus ventiladores o aires acondicionados para afrontar las altas temperaturas. Por este motivo, hay una reconocida tienda que ofrece hasta 50% de descuento en estos electrodomésticos.
Vale destacar que el SMN pronostica térmicas máximas superiores al promedio mensual. Por esta razón, será necesario tener un ventilador o aire acondicionado para no sufrir del clima caluroso.
¿Cómo acceder a los descuentos en ventiladores y aires acondicionados?
Para aprovechar las promociones en estos electrodomésticos, deberán ingresar a la página web de Easy, la tienda que se especializa en la venta de artículos para la construcción, remodelación, equipamiento y mejora del hogar y el jardín.
En el sitio se podrán observar los diferentes descuentos, que van desde el 50% hasta el 15%. Además, hay marcas reconocidas como BGH, Hyundai, Liliana, Philco o Samsung.
Uno por uno, los descuentos en ventiladores y aires acondicionados
- Ventilador Turbo 20″ 100 W 3 Velocidades Negro VB20T Protalia: $ 59.997 con 40% de descuento. Antes: $ 99.995
- Enfriador de Aire 15 Lts Digital Blanco Nex: $ 131.997 con 40% off. Antes: $ 219.995
- Aire Acondicionado 2580 Fg 3000 W Frío/Calor Split BGH: $ 831.996 con 20% de descuento. Antes: $ 1.039.995.
- Aire Acondicionado Split 4500 Fg Silent Air Inverter BGH: $1.172.995,75 con 15% off. Antes: $ 1.379.995
- Aire Acondicionado 3053 Fg 3550 W Frio/Calor Inverter PHIN35HA3BN Philco: $ 633.496,50 con 30% de descuento. Antes: $ 904.995.
- Aire Acondicionado KL9-3200FC Blanco Klauben: $ 639.996 con 20% off. Antes: $ 799.995.
- Aire Acondicionado 2752 Fg 3200 W Frio/Calor Wifi Inverter Hy11Inv-3200Fc Hyundai: $ 719.996 con 20% de descuento. Antes: $ 899.995.
- Aire Acondicionado 2300 Fg 2700 W Frío/Calor BS26WccR BGH: $ 799.996 con 20% off. Antes: $ 999.995
- Ventilador de Techo 52″ 55W 6 Velocidades Blanco CFL5222-AC NEX: $ 115.497 con 40% de descuento. Antes: $ 192.495.
- Aire Acondicionado 2356 Fg 2804 W Inverter Smart Surrey: $ 975.996 con 205 de descuento. Antes: $ 1.219.995
- Ventilador de Pared 16″ 50 W 3 Velocidades Negro AX-PAR16 Axel: $ 48.996,50 con 30% off. Antes: $ 69.995
- Aire Acondicionado 2881 Fg 3350 W Frío/Calor Philco: $ 667.996 con 20% de descuento. Antes: $ 834.995
- Aire Acondicionado 3580 Fg 3150 W Frio/Calor Inverter AR12BSHQAWK2BG Samsung: $ 906.620 con 20% de descuento. Antes: $ 1.133.275.