Ofrecen ventiladores y aires acondicionados con hasta 50% de descuento para el verano: cómo acceder a la oferta. Foto: Shutterstock

De cara a la temporada de verano, muchas personas buscarán cambiar o adquirir sus ventiladores o aires acondicionados para afrontar las altas temperaturas. Por este motivo, hay una reconocida tienda que ofrece hasta 50% de descuento en estos electrodomésticos.

Vale destacar que el SMN pronostica térmicas máximas superiores al promedio mensual. Por esta razón, será necesario tener un ventilador o aire acondicionado para no sufrir del clima caluroso.

Ofrecen ventiladores y aires acondicionados con hasta 50% de descuento para el verano: cómo acceder a la oferta. Foto: Easy

¿Cómo acceder a los descuentos en ventiladores y aires acondicionados?

Para aprovechar las promociones en estos electrodomésticos, deberán ingresar a la página web de Easy, la tienda que se especializa en la venta de artículos para la construcción, remodelación, equipamiento y mejora del hogar y el jardín.

En el sitio se podrán observar los diferentes descuentos, que van desde el 50% hasta el 15%. Además, hay marcas reconocidas como BGH, Hyundai, Liliana, Philco o Samsung .

Uno por uno, los descuentos en ventiladores y aires acondicionados