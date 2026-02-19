Durante varias temporadas, los borcegos dominaron la temporada de otoño-invierno. Sin embargo, la moda siempre se reinventa y este 2026 marca un giro claro: los diseños más estructurados, elegantes y versátiles ganan protagonismo. Desde las principales capitales europeas, el foco se desplaza hacia siluetas más limpias, menos robustas y con mayor sofisticación. La tendencia ya empezó a verse en pasarelas y street style, y promete instalarse fuerte en Argentina. El nuevo calzado estrella es una familia de estilos que comparten una misma lógica: menos volumen, más elegancia. Entre los modelos que pisan fuerte aparecen: Estos diseños combinan estética y funcionalidad, logrando un equilibrio entre comodidad y sofisticación. Además, se adaptan tanto a looks formales como casuales. Europa vuelve a marcar el pulso de la moda con una premisa clara: refinar lo urbano. El estilo que se impone deja atrás lo excesivamente chunky o pesado para dar paso a líneas más estilizadas. Este cambio no es casual. Responde a una búsqueda global de prendas más versátiles, que funcionen tanto para el día como para la noche, y que puedan combinarse fácilmente con básicos del guardarropa. En ese contexto, el calzado se transforma en una pieza clave para “elevar” cualquier outfit sin perder comodidad. Además, muchas de estas opciones ayudan a estilizar la silueta, generando un efecto visual más alargado en las piernas gracias a sus terminaciones en punta o estructuras más limpias.