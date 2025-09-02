Se despiden los jeans anchos: la nueva tendencia que llega desde Europa para la primavera 2025
El imperio de los pantalones sueltos parece haber llegado a su fin, ya que los diseños europeos se adueñan de las principales pasarelas del mundo para esta primavera.
La moda europea ya definió una de las grandes tendencias para la primavera 2025: los jeans ajustados vuelven con fuerza y desplazan a los modelos anchos que dominaron las últimas temporadas.
El cambio marca una nueva etapa en la forma de vestir, donde se prioriza el equilibrio entre comodidad, estilo y funcionalidad.
¿Por qué vuelven los jeans ajustados?
Los diseñadores apuestan por cortes que realzan la figura sin perder confort. Los jeans ajustados siguen la línea natural de las piernas, lo que permite estilizar la silueta sin sumar volumen. A diferencia de los modelos oversize, no interrumpen la forma del cuerpo con pliegues o exceso de tela.
Además, se adaptan mejor a las prendas superiores más sueltas, como blazers amplios, sweaters con puños marcados o tapados largos. Esta combinación genera un contraste visual que estiliza y moderniza cualquier outfit.
¿Cómo combinar los jeans esta primavera?
Los jeans ajustados se lucen con:
- Botas altas: ideales para alargar visualmente las piernas.
- Blazers estructurados: aportan elegancia y equilibrio.
- Sweaters oversize: suman volumen en la parte superior y contrastan con el corte ajustado.
- Camisas que le dan un toque de frescura y elegancia tu look
- Tapados largos: completan el look con un toque sofisticado.
En cuanto a colores, la tendencia se inclina por tonos oscuros y lavados sutiles. Se dejan atrás los desgastes extremos y los colores claros que caracterizaban a los jeans anchos.
¿Qué pasa con los jeans anchos?
Aunque fueron clave en los últimos años por su versatilidad, los jeans anchos pierden protagonismo.
Su caída responde a una búsqueda de prendas que acompañen mejor la silueta y se adapten a un estilo más refinado. La moda actual busca cortes que definan sin incomodar, y los jeans ajustados cumplen con esa premisa.
