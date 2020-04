Qué escuchar en Spotify: cantantes y playlists de moda en la cuarentena

A medida que continúa la cuarentena , y el aislamiento social y preventivo impuesto por el Gobierno se instala ya como una nueva forma de vida en la que la introspección se torna casi obligatoria, pareciera que muchas personas están no sólo revolviendo fotos viejas sino también escuchando canciones de otras épocas.

O por lo menos buena parte de los más de 200 millones de oyentes que tiene Spotify. Es que en base a las reproducciones durante la primera semana de abril, desde la plataforma informan que se ha visto un incremento del 54% en los oyentes que crean playlists con temática nostálgica, llenas de sus canciones favoritas del pasado, registrándose un importante aumento en la proporción de escucha de música de las décadas del '50, '60, '70 y '80.

Estrenos de Netflix en abril: qué series y películas se estrenan además de The Walking Dead y La Casa de Papel Con la cuarentena por el coronavirus en la Argentina, es uno de los ganadores. Luego de revelar cuáles fueron las 10 películas y series más vistas en la primera semana del aislamiento social preventivo obligatorio, ahora llega el listado completo de los estrenos de Netflix en abril, que incluyen las nuevas temporadas de The Walking Dead y La Casa de Papel, perfectas para ver en estos momentos que hay que quedarse en casa.

Así, por ejemplo, en la Argentina, 'Seguir viviendo sin tu amor', el éxito lanzado por Luis Alberto Spinetta dentro del disco Peluson of Milk (1991), es la canción nostálgica de décadas pasadas más reproducida por los usuarios de Spotify en el país. La siguen 'Spaghetti del Rock' del disco Narigón del siglo (2000) de Divididos, y 'Juntos a la Par' (Buscando un Amor, 2003) del guitarrista y compositor Pappo, en tercer lugar.

Si se dividen por décadas, en Argentina, las canciones más escuchadas en Spotify son "Jailhouse Rock" (50's) de Elvis Presley; "Muchacha Ojos de Papel" (60's) de Almendra; "Seminare" (70's) de Serú Girán; "11 y 6" (80's) de Fito Paez; "Seguir Viviendo Sin Tu Amor" (90's) de Luis Alberto Spinetta; "Spaghetti del Rock" (00's) de Divididos.

¿Puede ser que escuchar melodías familiares en tiempos difíciles brinde comodidad y consuelo? "Quizás", dice David DiSalvo, un escritor experto en ciencias del comportamiento y autor de "Qué hace feliz a tu cerebro y por qué deberías hacer lo contrario". DiSalvo le dijo a Spotify: "La nostalgia -a muchos de nosotros- nos regresa a un tiempo en el que nuestras vidas parecían más simples y teníamos mayor control".

Bob Dylan récord: qué manuscrito de canción sale a la venta por u$s 2,2 millones El manuscrito de la famosa canción de Bob Dylan The times they are a-changin' fue puesto a la venta por un coleccionista privado con un precio inicial de u$s 2,2 millones. Hasta el momento, el precio más alto pagado en una subasta por un artículo de este tipo había sido también un manuscrito de otra de sus canciones: 'Like a Rolling Stone' se subastó en u$s 2 millones.

A nivel internacional, otros de esos artistas que puede estar ayudando a transportar a los oyentes a momentos "más alegres" de su vida es Cyndi Lauper, cuyo hit "Girls Just Want to Have Fun" fue uno de los más reproducidos de la década del '80 durante la semana pasada, con más de 2,3 millones de reproducciones a nivel global. La icónica cantante y compositora tiene más de 8,5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Por otra parte, la playlist del recuerdo más escuchada en la plataforma de streaming se llama "All Out 00s" y cuenta en este momento con más de 8,1 millones de oyentes, seguida de "All Out 80s" con más de 7,1 millones de seguidores.

Mientras que otras canciones nostálgicas que vieron sus números incrementados fueron "Solitude" (50's) de la gran Billie Holiday que aumentó sus reproducciones un 74% en la última semana, comparado con la primera semana de marzo; "In My Room" (60's) de The Beach Boys que incrementó reproducciones en 44%; "The Way We Were" (70's)de Barbra Streisand cuyas reproducciones subieron en un 47%; "The Only Way Is Up" (80's) de Yazz incrementó reproducciones en 56%; "Me and My Homies" (90's) de 2Pac y Nate Dogg que consiguió multiplicar reproducciones en hasta un 61%; y"New Perspective" de Panic! At The Disco (00's) elevó su cantidad de escuchas en 93%.

De acuerdo al estudio ofrecido por la compañía sueca, los oyentes también han estado eligiendo canciones throwback cuando hacen o actualizan sus propias listas de reproducción. Aquí están las canciones más añadidas a las listas de reproducción, por década "Jailhouse Rock" (50's) de Elvis Presley; "At Last" (60's) de la increíble intérprete de soul Etta James; "Ain't No Sunshine" (70's) del recientemente fallecido Bill Withers; "Take on Me" (80's) de los suecos de A-Ha; "Mambo No. 5 (a Little Bit of...)" (90's) del alemán Lou Bega; el exitazo "I Gotta Feeling" (00's) de los Black Eyed Peas; y más acá en el tiempo "Danza Kuduro" (10's) de Don Omar junto a Lucenzo.