Este jueves, 25 de diciembre de 2025, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.485 para la compra y $ 1505.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 21.60%, es mayor que la volatilidad anual del 21.19%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?

El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.550, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1210.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las prohibiciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: