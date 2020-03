Netflix y ONU Mujeres lanzan una lista de series, películas y documentales elegidas por actrices

Netflix y ONU Mujeres lanzaron 'Porque ella vio', una colección especial de series, documentales y películas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La colección, que estará disponible todo el año, fue seleccionada por creadoras y artistas de delante y detrás de cámara, entre ellas, Sophia Loren, Janet Mock, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Petra Costa y Ava DuVernay.

“Esta colaboración se centra en aceptar el desafío de contar historias de mujeres y mostrarlas en toda su diversidad. Se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad sólo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas”, compartió Anita Bhatia, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres.

Para @mercedesmoranb las protagonistas nos hacen sentir menos solas. Ella y otras mujeres que nos inspiran recomiendan historias que reflejan la diversidad de lo que somos en https://t.co/cCvgVpCcFX. pic.twitter.com/5mShsGn053 — CheNetflix (@CheNetflix) March 6, 2020

Las elegidas de las actrices



“Elegí 'Un lugar llamado Notting Hill' por lo pionera en su manera de contar las sensaciones y las vivencias de una mujer poderosa, inteligente, autosuficiente y decidida. Cómo vive el amor y cómo se impone por sobre todo. Amo a Julia Roberts", cuenta la cantante y actriz Lali Espósito, una de las argentinas convocadas por Netflix.

La otra actriz argentina convocada fue Mercedes Morán quien eligió el film 'Aquarius', película brasileña protagonizada por Sonia Braga. “Enriquece la idea de que una mujer pueda elegir, en su madurez, vivir según su deseo, aunque este no sea el esperado, incluyendo el lugar que habite, sus amigues y sus prácticas sexuales", explicó.





“No creo que haya un modelo a seguir, sino que cada una debería encontrarse a sí misma, incluso en las diferencias con las demás mujeres. Por eso, más que un personaje a quien emular, quisiera que haya cada vez más variedad de personajes femeninos y disidentes para que todas podamos sentirnos reflejadas en ellas sin sentir que debemos “encajar” en un esquema o ser de tal o cual manera", reflexionó Morán.

“Me gustaría que Netflix se comprometa no sólo mediante historias que aporten sino también, logrando la equidad de género entre directores y directoras en la plataforma. Cuando somos nosotras quienes contamos nuestras propias historias, las cosas empiezan a verse de otro modo, y ese es el cambio que hay que generar: lograr pluralidad de voces y miradas femeninas. Porque la igualdad de derechos nos hará más felices a mujeres y hombres", concluyó



La actriz Salma Hayek eligió la miniserie 'Unbelievable', basada en hechos reales, que relata el caso de un violador serial a través de sus víctimas y deja en evidencia la forma deficiente en la que muchas veces se abordan estos casos cuando no hay perspectiva de género. “Es un trabajo significativo sobre la importancia de que se escuche a las mujeres. La directora Lisa Cholodenko y la escritora Susannah Grant han creado una serie fascinante entretejiendo historias de diferentes mujeres, bellamente traídas a la vida por un elenco increíblemente talentoso", destacó Hayek.





La elegida de Sophia Loren fue la serie 'The Crown'. “Se necesita resiliencia y coraje para ser uno mismo. La resiliencia para enfrentar lo que la sociedad espera de ti sin ser nunca víctima de las expectativas de otras personas y el coraje de no sacrificar lo que eres.' The Crown' me dejó una gran impresión porque trata estos temas", argumentó.





Por último, Yalitza Aparicio, la actriz mexicana protagonista de 'Roma', eligió 'A la conquista del congreso', el documental que sigue la historia de 3 mujeres estadounidenses en su carrera para ser elegidas como congresistas. “Es un documental que motiva a las mujeres a luchar por sus sueños y, que a pesar de no tener suficientes recursos financieros o el apoyo de personas influyentes en el campo en el que desea aspirar, pueden contar con sus amigos".

Cómo ver la colección 'Porque ella vio'

La colección está disponible en Netflix.com/porqueellavio o buscando “Porque ella vio” en el buscador. Cada título de la colección tendrá la etiqueta “Selección del Día de la Mujer de XXXX” para que se pueda identificar fácilmente quién seleccionó cada historia.