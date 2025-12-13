En esta noticia Streaming en México vuelve a crecer

Los servicios de suscripción que realizan cobros automáticos recurrentes como plataformas de streaming, música, aplicaciones móviles o servicios digitales deberán permitir que los usuarios cancelen de manera inmediata y sin penalizaciones, conforme a las reformas al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El decreto, promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obliga a los proveedores a informar de forma “clara, destacada y accesible” si un servicio implica cargos recurrentes, así como su periodicidad, monto y fecha de cobro.

Además, dichos cargos solo podrán realizarse con consentimiento “expreso e informado” del consumidor, con lo que se busca eliminar prácticas que activan suscripciones por defecto o a partir de avisos poco visibles.

Cuando un servicio contemple renovación automática, el proveedor deberá notificarlo con al menos cinco días naturales de anticipación, permitiendo la cancelación sin penalización.

Esto aplicará a cualquier servicio que opere bajo modelos de cobro periódico, como los que utilizan plataformas como Netflix o Amazon Prime.

Las reformas también obligan a habilitar mecanismos que permitan la cancelación inmediata, sin pasos ocultos, formularios adicionales que retrasen la decisión del usuario. El proceso deberá ser tan accesible como la contratación.

Streaming en México vuelve a crecer

El cambio legal ocurre en un momento en el que el mercado mexicano de contenido bajo demanda atraviesa un repunte histórico. Tras dos años de desaceleración, el sector alcanzó 14.3 millones de suscripciones al cierre del cuarto trimestre del año pasado, un incremento anual de 6.3%, de acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

El crecimiento estuvo impulsado por estrategias que incluyeron planes con publicidad, más contenido exclusivo, descuentos en suscripciones trimestrales o anuales y el empaquetamiento con otros servicios digitales o con operadores de telecomunicaciones.

En este contexto de expansión y mayor competencia, las nuevas reglas buscan equilibrar la relación entre consumidores y proveedores, reforzando la transparencia en los cobros automáticos y la facilidad para cancelar servicios que operan bajo modelos recurrentes.