La pensión no contributiva (PNC) es una prestación económica que perciben aquellas personas jubiladas o en situación de invalidez que no han realizado aportes a la Seguridad Social o que por algún motivo no han alcanzado el mínimo de años (15) requeridos para percibir una pensión contributiva.

Se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y la finalidad es garantizar unos ingresos mínimos, así como asistencia médica y farmacéutica gratuita proporcionarles.

Posee dos ejes principales, por jubilación o por invalidez los cuales se detallarán a continuación:

Unas 437.911 personas se ven beneficiadas por esta pensión. Fuente: Archivo

Requisitos para cobrar la PNC por jubilación

Para acceder a la pensión no contributiva de jubilación es necesario tener 65 años o más y haber residido legalmente en España al menos 10 años entre los 16 años y la fecha de solicitud. De ese total, 2 años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores al momento de presentar la solicitud.

Requisitos para cobrar la PNC por invalidez

Para obtener la pensión no contributiva de invalidez es necesario tener entre 18 y 65 años, residir legalmente en España y contar con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. Esta prestación está dirigida a personas en situación de necesidad que no han cotizado o lo han hecho de forma insuficiente para acceder a una pensión contributiva.

¿Dónde solicitar una Pensión no Contributiva y qué documentación necesito?

Esto depende de cada Comunidad Autónoma, que poseen las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Mientras tanto, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla se hace directamente a través del Imserso.

Existe un documento general para todos, la SOLICITUD DE CERTIFICADO ANUAL DE RENTAS DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA, que puedes descargar aquí.

Sin embargo, al depender de cada comunidad el resto de la documentación puede variar y puedes descubrir la de tu región con un clic aquí.

La discapacidad necesaria para solicitar esta pensión debe ser igual o superior al 65%. Fuente: Archivo

¿De cuánto es la pensión no contributiva en España?

Como cabe esperar, el importe anual por esta pensión es más bajo que el que perciben los pensionistas que han aportado los años correspondientes en la Seguridad Social. Sin embargo, es una ayuda que al fin y al cabo hará la diferencia en 2026.

La suma es de 7905,86 euros en 2025 que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año.

Para 2026, se anticipa un aumento de las pensiones no contributivas “por encima del IPC”, según anuncio reciente del gobierno.