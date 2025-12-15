La burocracia interna se convirtió en uno de los principales frenos para las compañías argentinas. Procesos largos, múltiples aprobaciones, reuniones que se extienden sin resolver temas y estructuras que no acompañan el ritmo del negocio son algunas de las trabas que buscan dejar atrás.

Para el año entrante, las principales empresas del país coinciden en que reducir pasos, ordenar prioridades y simplificar la forma de trabajar será clave para sostener resultados y evitar la sobrecarga que se acumuló en los últimos años.

Muchas de ellas están revisando cómo se organizan, qué tareas suman valor y cuáles solo consumen tiempo . También empezaron a ajustar responsabilidades, acortar tiempos de decisión y ordenar mejor los circuitos internos para que el trabajo avance sin tantas trabas.

En el Open Coffee Work organizado por Nespresso Professional, empresas como YPF, Despegar, Coca-Cola, PAE y distintas entidades financieras compartieron cómo están ajustando su funcionamiento interno y qué cambios esperan implementar en 2026 para trabajar de una manera más simple y efectiva.

Más claridad y decisiones rápidas

La necesidad de revisar modelos operativos y achicar pasos aparece como un punto común entre las grandes compañías. Varias de ellas ya comenzaron a ordenar responsabilidades y a integrar tecnología para que los circuitos internos no dependan de tantos intermediarios.

Micaela Flores, HR Manager en Nespresso Argentina, subrayó que los cambios macroeconómicos aceleraron la necesidad de adaptar la forma de trabajar y revisar qué procesos pueden simplificarse. “Nos impulsan a ajustar nuestros modelos operativos debido a la transformación de los hábitos de compra. La tecnología nos brinda la posibilidad de adaptarnos con rapidez y diseñar estrategias innovadoras con mayor agilidad”, señaló.

En el sector energético, la búsqueda de mayor velocidad también implicó reordenar estructuras. María Eugenia Huergo, gerenta ejecutiva de cultura y HRBP en Pan American Energy, explicó que “diseñamos una estructura diferente: integramos las áreas de tecnología a cada negocio. Ahora, los líderes tienen referentes de tecnología en sus equipos, y eso nos permite acelerar la innovación constante”.

Eliminar la carga operativa y agilizar tareas

La inteligencia artificial dejó de ser un tema de futuro hace tiempo y ya está integrada en los procesos actuales. También será parte de los cambios que las compañías planean impulsar en 2026 para trabajar con mayor agilidad y reducir tareas internas que hoy consumen tiempo.

“Estamos acompañando el desarrollo de las capacidades en los equipos que les permita aprovechar el potencial de la tecnología en su actividad profesional”, señaló Adriana Maggiotti, directora de talento y organización de YPF.

Por su parte, Ana Trucco, directora de People & Culture, remarcó que la compañía avanza en la integración de herramientas que permitan responder más rápido al mercado. “Nuestro objetivo principal es conectar profundamente en cada uno de los mercados que operamos, posicionando a consumidores y clientes en el centro de todas nuestras acciones”.

Según las empresas, la prioridad es ordenar procesos sin sumar nuevos circuitos.

Luisina Parody, Head of Internal Communication & Employer Branding en Banco Galicia, señaló que la mirada está puesta en asegurar una adopción responsable. “El enfoque que tomamos frente a la IA está pensado para entender de qué manera incorporarla a nuestros procesos, para asegurarnos de que la adopción sea ordenada, con impacto en el negocio y útil para todos los equipos”, explicó Parody.

Las compañías coinciden en que simplificar procesos no alcanza si las habilidades de los equipos no acompañan. Capacitación, adopción tecnológica y espacios para experimentar son parte de la agenda del año que viene.

En Despegar, el vice-president people strategy & operations Federico Agundez explicó que hoy la IA es uno de los ejes más importantes y que gran parte del trabajo interno apunta a acelerar la curva de aprendizaje: “Nos permite innovar, acelerar el crecimiento y repensar nuestros procesos para dar más valor a los usuarios”.

La forma de comunicar decisiones y acompañar equipos se volvió un factor clave para que la reorganización avance sin aumentar la carga emocional. “El liderazgo necesita flexibilidad, empatía y claridad en la comunicación para que los equipos puedan transitar los cambios con confianza", concluyeron las empresas.