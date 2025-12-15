La cotización del dólar este lunes, 15 de diciembre de 2025 llegó a 3827 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,64%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.51%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas y un ligero repunte al final. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 382,700 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 765,400 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,906,750 pesos.