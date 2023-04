Caso Jey Mammón: la inflexible decisión que habría tomado Telefé contra el conductor

Jey Mammón regresó a la Argentina después de haber pasado 10 días en España. Lejos de apaciguar las críticas, la decisión revivió el escándalo que generó la denuncia de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual.

"Es mi país y vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días a relajar un poco. No me fui a reflexionar, me fui a descansar y ahora volví a ordenar un poco lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad", explicó el humorista.



En paralelo, la periodista Marina Calabró reveló la contundente decisión que habría tomado Telefé cuando se enteró de los cargos contra el conductor de "La peña de Morfi".

Escándalo Jey Mammón: el motivo por el cuál Telefé decidió echarlo

La periodista Marina Calabró reveló cómo sería el entramado contractual entre Jey Mammón y Telefé.

" Hoy veo difícil que Jey Mammón vuelva a trabajar a la televisión. Él cada vez que le preguntan habla de un contrato hasta diciembre con Telefé. A mí me parece que esa suspensión de contrato fue mucho más unilateral de lo que él dice ", contó para Mitre Live.

" Sé que fue una decisión de Telefé . Sé que hubo un llamado, sé quién llamó a Fernando Burlando para que él le comunique la decisión del canal de discontinuarlo", confesó.

Por otro lado, Calabró habló de la defensa mediática del conductor. "Él hizo un clic con la entrevista de Baby Etchecopar donde empezó a enojarse, envalentonarse y ponerse él en el lugar de víctima ", explicó.

"Su estrategia fue errada desde el primer momento, no creo que se haya manejado bien y él mismo se agrega el daño ", concluyó Marina.

Cuál fue la cifra que Jey Mammón le pagó a Fernando Burlando

En diálogo con Mitre Live, la abogada Mariana Arce sentenció que "no hay dudas" de que Fernando Burlando creyó el relato de Mammón. " Lo conozco a él y estoy segura de que le sigue creyendo ", aclaró.

"Él lo quiere defender por la relación que tienen, pero más allá de eso se pagó un dinero muy importante ", agregó.

A pesar de que no se confirmó la cifra exacta, Arce dio su opinión: "Lo que te puedo decir es que siendo un tema que tiene mucha sensibilidad y gran magnitud, la cifra para tomar la defensa es muy importante ".

En este sentido, la asesora letrada aseguró que los honorarios abonados rondarían los u$s 200.000.