Los escabrosos detalles que contó Lucas Benvenuto y que pueden poner a Jey Mammón contra las cuerdas

Tras filtrarse el polémico audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon, el joven aclaró los oscuros detalles del hecho e insistió en que sufrió "una violación a los 14 años". Además, contó cómo fue la supuesta "relación de novios" que habrían mantenido con el conductor cuando él era menor de edad.



En el programa "Basta Baby" dieron a conocer un mensaje de la víctima que parecía darle un giro a la denuncia contra el ex presentador de "La Peña de Morfi", donde él mencionaba que tenía 16 años cuando se conocieron.

Sin embargo, a través de una transmisión en vivo de Instagram, Lucas Benvenuto explicó el por qué de la diferencia de edad y lamentó haberse "sentido culpable" por el vínculo que entabló con Mammon.

El joven contó que el día que le envió ese mensaje a Mammon, también lo hizo con otros sujetos que habrían abusado sexualmente de él cuando era menor de edad. "No es nada nuevo", remarcó, dado que ya lo había mencionado su abogado.

No obstante, aclaró que si en el audio menciona que "se metió con un chico de 16 años" es porque "ese fue el año en que Jey hizo la propuesta de noviazgo y declaración de amor". Sin embargo, insistió en que "la violación fue a los 14 años".

"Como me gustaría tener memoria para saber qué me hiciste esa noche porque ni siquiera te acordás", lanzó el joven hacia el conductor y expresó: "Por mucho tiempo me sentí culpable por la primera noche donde él me viola. No me parece extraño que no sepa o que le de igual si tenía 14, 16 o 17".

Luego, Benvenuto aclaró: "Calculo que él no lo tomo como una violación, el estaba muy deprimido". Sin embargo, sostuvo que desde los 14 hasta los 16 años sufrió "una tortura psicológica".



"Atacarme psicológicamente para tenerme en la cama. Solo fui un pedacito de carne en esa época, solo nos juntábamos para tener relaciones", lanzó.

Durante su descargo, sostuvo que a esa edad no tuvo "la reconstrucción psicológica" necesaria para poder entenderlo como ahora. "Yo quiero olvidar esa época con él, fue la más oscura. La dibujo de romanticismo y eso no se le hace a un niño, ni siquiera a un adulto", sentenció.

A través de sus redes sociales, Lucas Benvenuto anticipó que no solicitará ir a un Juicio por la Verdad, a pesar de lo formulado por Jey Mammon en su entrevista con Jorge Rial.