Hay opciones de alimentos saludables que podemos hacer fácilmente en casa sin renunciar al placer. Justamente, una nutricionista compartió una receta de bizcochuelo que revoluciona la merienda o la hora del mate.

De esta manera, se podrá disfrutar de un bizcocho esponjoso con tu mate o el café de la tarde, sin harina refinada ni azúcar procesada. Esta versión light se prepara en solo 5 minutos y no requiere horno, ideal para quienes buscan opciones fitness o controlan su ingesta calórica.

Sin azúcar ni harina: cómo hacer un bizcochuelo saludable para el mate o la merienda en 5 minutos. Foto: TikTok

¿Por qué elegir un bizcochuelo sin harina ni azúcar?

En la era de la alimentación consciente, eliminar la harina blanca y el azúcar refinado es un paso hacia una vida más saludable. Según la nutricionista Sandra Moñino, estos ingredientes comunes en los postres tradicionales pueden causar inflamación y desequilibrios hormonales.

Por esta razón, mostró en su cuenta de TikTok la receta de bizcocho saludable que utiliza sustitutos naturales como la avena o harinas alternativas (como almendra), endulzantes naturales y fuentes de proteína que mantienen el sabor sin comprometer la salud.

Beneficios clave de este bizcochuelo saludable

Bajo en calorías : ideal para dietas de control de peso.

Alto en fibra y proteínas : proporciona energía sostenida para la merienda.

Sin gluten ni lactosa : adaptable a restricciones alimentarias.

Rápido y fácil: preparación en microondas, listo en minutos.

Esta receta no solo es una alternativa para el mate de la tarde, sino también para desayunos energéticos o snacks post-entrenamiento.

Ingredientes para hacer este bizcochuelo

Moñino contó en su publicación que esta porción para tres o cuatro personas lleva los siguientes ingredientes:

2 bananas chicas

1 huevo

1 cucharada de polvos de hornear

3 cucharadas de cacao puro

Canela al gusto

Esencia de vainilla al gusto

1 cucharada de coco rallado

2 cucharadas de almendra molida

Paso a paso de la receta del bizcochuelo saludable

La magia de esta receta sin horno radica en su simplicidad. Sigue estos pasos y tendrás un bizcocho fitness listo para acompañar tu mate:

En una licuadora, triturar el huevo, los polvos de hornear, cacao puro, canela y esencia de vainilla hasta formar una masa homogénea Poner el líquido en un molde apto para microondas Echarle una cucharada de coco rallado y dos cucharadas de almendra molida y volver a mezclar Llevar el recipiente al microondas por cuatro minutos a máxima potencia y podrás obtener un acompañamiento para la merienda.

Consejos de la nutricionista para una merienda imbatible

Como experta en nutrición, Sandra recomienda integrar este bizcochuelo en una rutina equilibrada: