Hay opciones de alimentos saludables que podemos hacer fácilmente en casa sin renunciar al placer. Justamente, una nutricionista compartió una receta de bizcochuelo que revoluciona la merienda o la hora del mate.
De esta manera, se podrá disfrutar de un bizcocho esponjoso con tu mate o el café de la tarde, sin harina refinada ni azúcar procesada. Esta versión light se prepara en solo 5 minutos y no requiere horno, ideal para quienes buscan opciones fitness o controlan su ingesta calórica.
¿Por qué elegir un bizcochuelo sin harina ni azúcar?
En la era de la alimentación consciente, eliminar la harina blanca y el azúcar refinado es un paso hacia una vida más saludable. Según la nutricionista Sandra Moñino, estos ingredientes comunes en los postres tradicionales pueden causar inflamación y desequilibrios hormonales.
Por esta razón, mostró en su cuenta de TikTok la receta de bizcocho saludable que utiliza sustitutos naturales como la avena o harinas alternativas (como almendra), endulzantes naturales y fuentes de proteína que mantienen el sabor sin comprometer la salud.
Beneficios clave de este bizcochuelo saludable
- Bajo en calorías: ideal para dietas de control de peso.
- Alto en fibra y proteínas: proporciona energía sostenida para la merienda.
- Sin gluten ni lactosa: adaptable a restricciones alimentarias.
- Rápido y fácil: preparación en microondas, listo en minutos.
Esta receta no solo es una alternativa para el mate de la tarde, sino también para desayunos energéticos o snacks post-entrenamiento.
Ingredientes para hacer este bizcochuelo
Moñino contó en su publicación que esta porción para tres o cuatro personas lleva los siguientes ingredientes:
- 2 bananas chicas
- 1 huevo
- 1 cucharada de polvos de hornear
- 3 cucharadas de cacao puro
- Canela al gusto
- Esencia de vainilla al gusto
- 1 cucharada de coco rallado
- 2 cucharadas de almendra molida
Paso a paso de la receta del bizcochuelo saludable
La magia de esta receta sin horno radica en su simplicidad. Sigue estos pasos y tendrás un bizcocho fitness listo para acompañar tu mate:
- En una licuadora, triturar el huevo, los polvos de hornear, cacao puro, canela y esencia de vainilla hasta formar una masa homogénea
- Poner el líquido en un molde apto para microondas
- Echarle una cucharada de coco rallado y dos cucharadas de almendra molida y volver a mezclar
- Llevar el recipiente al microondas por cuatro minutos a máxima potencia y podrás obtener un acompañamiento para la merienda.
Consejos de la nutricionista para una merienda imbatible
Como experta en nutrición, Sandra recomienda integrar este bizcochuelo en una rutina equilibrada:
- Combinarlo con mate amargo: el té verde o yerba mate realza los sabores y añade antioxidantes.
- Controla las porciones: aunque saludable, la moderación es clave para no exceder calorías.
- Personaliza según necesidades: para diabéticos, usa solo estevia; para veganos, sustituye el huevo por linaza molida.
- Beneficios a largo plazo: incorporar recetas como esta reduce antojos de dulces procesados y mejora la microbiota intestinal.