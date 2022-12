Receta de tomates rellenos veganos para la cena de fin de año

La Navidad ya pasó, pero aún queda la celebración de Año Nuevo y la mesa será protagonista otra vez. Al igual que en el festejo del 24 de diciembre, el 31 también es habitual preparar platos como el vitel toné, el matambre relleno, ensalada rusa, asado, entre otros.

Los tomates rellenos son uno de los platos que no faltan. La clásica versión es con arroz y atún, pero no es la única. Desde El Cronista te proponemos una opción vegetariana y apta vegana para no perderte esta delicia.

Tomates rellenos: ¿cómo se prepara la versión vegana?

Ingredientes

Tomates redondos (8 unidades)

Una taza de arroz

250 gramos de aceitunas picadas

Una taza de garbanzos escurridos

Una lámina de alga nori picada

Media cebolla morada pequeña picada

Mayonesa vegetal

Sal y pimienta

Preparación

1. Poner a hervir el arroz y picar las aceitunas. Cortar y ahuecar los tomates.

2. En un bowl colocar los garbanzos y pisarlos con un tenedor o pisa puré. Añadir el alga y la cebolla picada. Sumar mayonesa y condimentar. Reservar.

3. Cuando el arroz esté, sumarlo a la preparación del punto 2, agregar las aceitunas y llenar los tomates. Colocar en una fuente, decorar por encima con mayonesa, aceitunas y dejar enfriar.

¿Qué otros ingredientes puedo usar para hacer tomates rellenos vegetarianos?

Otra opción de relleno para hacer una versión veggie es con lentejas, morrones verde y rojo, pepino, cilantro, aceite de oliva, sal y pimienta. La mayonesa vegetal es un ingrediente que se puede sumar o dejar de lado.

Tomate relleno con lentejas. (Imagen ilustrativa).

También está la alternativa de realizar los tomates rellenos con hongos, cebolla, puerro, cebolla de verdeo y zucchini rallado, todos estos ingredientes salteados.

Una vez relleno el tomate, colocar por encima quesos apto vegano y llevar al horno unos minutos hasta que gratine.