No es el agua mineral: la lista de bebidas que más hidratan y ayudan a bajar de peso

Un trabajo difundido por The American Journal of Clinical Nutrition desmintió un mito que suele repetirse: el agua es la mejor bebida para hidratarse. El reporte relevó un listado con los líquidos que mejor cumplen esta función y el agua pura no entró en los 5 primeros lugares.



Sin dudas, mantenerse hidratado es una de las tareas más importantes para estar sano y no padecer problemas de salud. El agua cumple variadas funciones como solvente para el organismo. No obstante, el estudio informó que hay otras bebidas que realizan mejor su tarea y ayudar a bajar de peso.

No es el agua: cuáles son las bebidas que más hidratan

Pese a que muchos líquidos son importantes para una buena hidratación y Salud, esta revista especializada enumeró los 10 de mayor relevancia que superan las propiedades del agua para climas cálidos.

Leche descremada. Soluciones de hidratación oral o sueros. Leche entera. Jugo de naranja. Gaseosa cola. Gaseosa cola light. Té frío con hielo. Té. Bebidas deportivas isotónicas. Agua

La leche figura entre las bebidas que mejor hidratación dan.

¿Por qué el agua no es la bebida que mejor hidrata?

El estudio remarcó que, si bien el agua es esencial para nuestro organismo, se absorbe rápido y se elimina a través del sudor y la orina. Por otro lado, el resto de los líquidos mantiene el cuerpo hidratado por más tiempo debido a que contiene los siguientes nutrientes:

Grasas : ayudan a que la bebida permanezca en el estómago por más tiempo, demora la absorción muy temprana.

: ayudan a que la bebida permanezca en el estómago por más tiempo, demora la absorción muy temprana. Proteínas: permiten retener líquidos en el cuerpo por un tiempo prudencial.

Azúcares: en pequeñas cantidades, proporcionan energía y colaboran a la absorción del agua.

Electrolitos: Algunos como el sodio y el potasio son esenciales para el equilibrio hídrico del cuerpo.

Es importante recordar que siempre hay que consultar con un médico o especialistas, sobre todo, en caso de tener una patología previa, la mejor forma de hidratarse. También, hay que consumir estas bebidas con moderación, debido a que estos nutrientes en exceso pueden ser perjudiciales para la salud.