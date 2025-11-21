Las tortas fritas son un clásico de los días de lluvia, pero muchas veces faltan dos ingredientes clave: la harina común y el aceite para freír. La buena noticia es que existe una versión rápida, económica y liviana que se puede hacer en minutos usando harina de arroz y cocción sin aceite, ideal para airfryer u horno.

Esta receta es práctica, rinde mucho y deja unas tortas fritas doradas, crocantes por fuera y tiernas por dentro.

¿Qué ingredientes se necesitan para hacer tortas fritas sin harina y sin aceite?

Para obtener 4 porciones los ingredientes necesarios son:

1/2 kg de harina de arroz

1 cucharadita de polvo para hornear

1 huevo

50 cc de aceite de girasol (solo para la masa, no para freír)

Agua (cantidad necesaria)

1 cucharada de sal

Azúcar para espolvorear

¿Cómo preparar la masa de la torta paso a paso?

Los pasos a seguir para poder hacer la masa de torta frita son los siguientes:

En un bowl, colocar la harina de arroz, el polvo para hornear, la sal, el huevo y el aceite.

Agregar agua de a poco hasta formar una masa firme pero suave.

Amasar unos minutos hasta integrar bien.

Formar bolitas y aplastarlas para darles la forma clásica de torta frita.

Con la masa lista, podés elegir entre airfryer, horno o fritura tradicional.

¿Cómo hacer tortas fritas sin aceite en la airfryer?

La airfryer es ideal para lograr tortas fritas doradas sin fritura, los pasos a seguir son estos:

Precalentar: encender la airfryer a 180°C durante 5 minutos.

Preparar la canasta: rociar apenas con spray vegetal, pero es opcional.

Colocar las tortas fritas: acomodar sin superponer para que circule bien el aire.

Cocinar: programar 8 a 10 minutos a 180°C. A mitad del tiempo, darlas vuelta.

Retirar y espolvorear con azúcar si te gusta la versión dulce.

¿Cómo hacer tortas fritas sin aceite en el horno?

También es posible hacerlas al horno. En ese caso hay que: