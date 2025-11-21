En esta noticia
Las tortas fritas son un clásico de los días de lluvia, pero muchas veces faltan dos ingredientes clave: la harina común y el aceite para freír. La buena noticia es que existe una versión rápida, económica y liviana que se puede hacer en minutos usando harina de arroz y cocción sin aceite, ideal para airfryer u horno.
Esta receta es práctica, rinde mucho y deja unas tortas fritas doradas, crocantes por fuera y tiernas por dentro.
¿Qué ingredientes se necesitan para hacer tortas fritas sin harina y sin aceite?
Para obtener 4 porciones los ingredientes necesarios son:
- 1/2 kg de harina de arroz
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 huevo
- 50 cc de aceite de girasol (solo para la masa, no para freír)
- Agua (cantidad necesaria)
- 1 cucharada de sal
- Azúcar para espolvorear
¿Cómo preparar la masa de la torta paso a paso?
Los pasos a seguir para poder hacer la masa de torta frita son los siguientes:
- En un bowl, colocar la harina de arroz, el polvo para hornear, la sal, el huevo y el aceite.
- Agregar agua de a poco hasta formar una masa firme pero suave.
- Amasar unos minutos hasta integrar bien.
- Formar bolitas y aplastarlas para darles la forma clásica de torta frita.
- Con la masa lista, podés elegir entre airfryer, horno o fritura tradicional.
¿Cómo hacer tortas fritas sin aceite en la airfryer?
La airfryer es ideal para lograr tortas fritas doradas sin fritura, los pasos a seguir son estos:
- Precalentar: encender la airfryer a 180°C durante 5 minutos.
- Preparar la canasta: rociar apenas con spray vegetal, pero es opcional.
- Colocar las tortas fritas: acomodar sin superponer para que circule bien el aire.
- Cocinar: programar 8 a 10 minutos a 180°C. A mitad del tiempo, darlas vuelta.
- Retirar y espolvorear con azúcar si te gusta la versión dulce.
¿Cómo hacer tortas fritas sin aceite en el horno?
También es posible hacerlas al horno. En ese caso hay que:
- Precalentar a 200°C.
- Colocar las tortas fritas en una placa enmantecada o con papel manteca.
- Hornear 12 a 15 minutos hasta dorar.