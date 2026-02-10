El sector ganadero argentino observa las nuevas reglas de comercio con Estados Unidos con una mezcla de entusiasmo y cautela. Si bien la apertura es histórica, el mercado norteamericano presenta un desafío particular: si bien compite más de lo que complementa a la oferta local, puede desplazar a China con mejores precios. Tras la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) por parte del Canciller Pablo Quirno y Jamieson Greer, representante Comercial de EE.UU., Donald Trump firmó la orden ejecutiva que eleva el cupo de exportación de 20.000 a 100.000 toneladas. Esta confirmación que en números expresa un potencial de u$s 800 millones, trajo alivio a la industria que no vio en el texto del acuerdo la confirmación de la promesa que hizo meses atrás el presidente estadounidense. Aunque el ARTI, por reciprocidad, incluyó una cuota de importación de carne de EE.UU. a la Argentina, el sector lo califica como inviable -por el pecio más elevado-. Si bien este punto no generó dilema, la alerta llega por la productividad. Argentina recortó en un millón de cabezas su capacidad de producción para este año, un fenómeno impulsado por precios internacionales que incentivan el engorde, pero que tensionan la disponibilidad de stock. A esto se suman puntos que quedan por definir. Dardo Chiesa, titular de la Mesa de la Carne, advirtió sobre una “zona gris” en la normativa: la cuota está fragmentada en periodos trimestrales. “Estamos en febrero y el primer trimestre termina el 31 de marzo. No se sabe si lo que no se cumpla ahora se acumula para el siguiente periodo o se pierde”, señaló en diálogo con El Cronista. Esta duda inquieta a las 70 empresas exportadoras que ya tienen gran parte de sus cupos previos comprometidos. Un informe técnico de la consultora Qualy pone bajo la lupa la viabilidad comercial del pacto a largo plazo. Al clasificar a la carne como un producto de “competencia” —donde ambos países son exportadores netos—, surge una pregunta incómoda: ¿qué tan beneficioso es aliarse con una potencia que vende casi lo mismo? Según el informe el 47% de las exportaciones argentinas (soja, maíz, trigo, carne y leche) compite directamente con la oferta masiva de EE.UU. Por eso, indica que las oportunidades reales de crecimiento se reducen a un 22% de las exportaciones locales, enfocadas en nichos donde EE.UU. es comprador, como aceites crudos de petróleo, vehículos de carga y productos de economías regionales (vino, frutas y pesca). A pesar de la competencia, el “Efecto hamburguesa” podría ser la llave de entrada a la mesa del norte. Según Chiesa, Argentina podría desplazar a otros proveedores en el segmento del trimming (recortes magros). La industria estadounidense necesita carne magra argentina para mezclarla con su propia producción, orientada mayoritariamente a hamburguesas. Esto podría generar un desvío de cortes que hoy van a China hacia Estados Unidos, atraídos por mejores precios; además se presenta como una válvula de escape frente a las exigentes normativas ambientales de la Unión Europea. Desde el IPCVA y la Asociación Angus van por más y proyectan colocar cortes de alto valor (como el bife ancho y la entraña) en las mesas más exclusivas de EE.UU. En el mostrador local el efecto parece estar controlado por un escenario clave: “el bolsillo ya está golpeado”, dijo Chiesa y los flujos de exportación apuntan a segmentos específicos. Tras dar un salto de casi 70% en 2025, la carne siguió la tendencia al alza de diciembre, En las últimas cuatro semanas aumentó 4,1% en góndolas, según LCG. Entre los analistas, la expectativa de precio interno es incierta por los factores locales e internacionales.