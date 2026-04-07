La cultura del tapeo vuelve a tomar protagonismo fuerte en Argentina. Del 3 al 12 de abril, se celebra la quinta edición de Tapeando, el festival gastronómico que invita a salir, recorrer bares y restaurantes y probar las tapas, estas pequeñas preparaciones inspiradas en la tradición española. El evento es organizado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires y este año se consolida como uno de los grandes circuitos gastronómicos del calendario. Durante diez días, más de 50 restaurantes de seis ciudades argentinas participarán de la propuesta: Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Rosario. Cada espacio ofrecerá tapas especialmente creadas para el festival, pensadas para comer de pie, compartir y recorrer distintos lugares en una misma salida. Esta edición pone el foco en la Comunidad de Madrid, con tapas que recuperan productos, recetas y preparaciones emblemáticas de su cocina. En total, habrá más de 150 tapas, siempre acompañadas de cerveza, vermút, copa de vino o gaseosa, que reinterpretan clásicos del tapeo o proponen miradas contemporáneas. Entre las tapas inspiradas en Madrid, Casa Luis propone distintas versiones de Huevos rotos —con morcilla, chistorra o jamón— y pinchos de trucha y ricota o de brie y cebolla caramelizada, íconos de las tabernas madrileñas. En Antonio D, las opciones incluyen fainá con berenjena ahumada, stracciatella y morrón asado, o albóndigas de chorizo y panceta con pomodoro. Laserio suma croquetas de langostinos y un montadito de anchoas con manteca tostada y ajo asado, mientras que Pasillito presenta un snack de gambas al ajillo sobre tortilla de maíz frita, mayowasabi y naranja, además de una empanada de morcilla y queso azul con alioli de pera y miel. En Canti, aparecen croquetas de jamón crudo, Tortilla con chistorra y un Pincho de milhojas de papa con langostino al ajillo. El recorrido también incluye tapas de barra, como gildas de anchoa y boquerón, pinchos de lisa en tempura con salsa tártara y tostas de tomate y jamón. Además de los clásicos, Tapeando apuesta por propuestas originales y productos locales. En Zona Norte, Alo’s ofrece un Socarrat pil pil con patí curado del Alto Río Paraná y espuma de alubias escabechadas. En Córdoba, Wineslavid presenta su Ensaladilla rusa de mejillones escabechados con huevo brevemente cocido y papas pajas. Sarasanegro, en Mar del Plata, suma una Mojama de atún rojo con oliva y lima; mientras que en Rosario, Gibraltar propone un Carpaccio de pesca del día con brisée de parmesano, vinagreta de oliva, alcaparras y cebollitas en conserva. En Mendoza, Auténtico lleva el tapeo a un terreno más contemporáneo con Tomates confitados con alga kombu, sopa de lechuga y muña muña, puré de cebollas, almendras, kale, menta y aceite picante. Tapeando busca acercar España al público argentino a través de su identidad gastronómica. En España, tapear es mucho más que comer: es una costumbre cotidiana, un ritual social que combina sabores, charla y disfrute compartido. Esa experiencia es la que el festival propone recrear durante diez días. La edición 2026 trae una novedad clave: por primera vez, el festival tendrá una edición hermana en Uruguay. Tapeando Uruguay se realizará del 17 al 26 de abril en Montevideo y estará organizado por la Consejería de Turismo de América del Sur de la Embajada de España en Uruguay. Concurso de la Tapa: el público elige y viaja a España Durante el festival se llevará a cabo una nueva edición del Concurso de la Tapa. El público podrá votar online su propuesta favorita entre todos los restaurantes participantes de Argentina y Uruguay. El restaurante ganador recibirá dos pasajes a España y, entre quienes participen en la votación, se sorteará el mismo premio. Felipe Formariz, Consejero de Turismo de la Embajada de España, explicó el espíritu del festival: “La realización de actividades vinculadas a la gastronomía es uno de los principales atractivos que buscan los turistas que visitan España: desde poder degustar las propuestas más sofisticadas de la alta cocina y de autor, hasta disfrutar con familia y amigos de la actividad de tapear”, destacó Formariz. También sostuvo que tapear es “una de las actividades que más recuerdan de sus viajes. ”Por ese motivo, a través de Tapeando, pretendemos que aquellos que estuvieron en España recuerden su viaje y tengan ganas de volver; y que aquellos que aún no han podido hacerlo puedan tener un adelanto de lo que es algo habitual en nuestro país”, agregó Tapeando cuenta con el apoyo de Comunidad de Madrid, Alimentos de España, Buquebus, Buquebus Gourmet, La Fuerza Vermouth, Bigbox, Uber, Txapela + Sidra Juliá & Echarren, Heredero Gin, Bodega Álamos, Jamón Joselito (importado por Sylos), Torres Selecta (importado por Conyntra) y aceite de oliva Zuelo. Además, a través de Bigbox se podrán seguir rutas gastronómicas curadas por expertos o crear recorridos propios entre los restaurantes partners de Tapeando 2026. Estas rutas estarán inspiradas en destinos de la Comunidad de Madrid, pueblos con encanto donde la gastronomía y el enoturismo son parte esencial de la experiencia de viaje.