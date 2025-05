Los países de América Latina que tienen la mejor gastronomía del mundo, según los expertos

Los premios Travelers Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor premiaron a las mejores gastronomías del mundo con un ranking basado en las preferencias turísticas.

Este galardón representa el más alto nivel de excelencia en el sector de viajes y es otorgado a aquellos lugares que recibieron un elevado volumen de opiniones y reseñas excepcionales en 12 meses.

Los mejores destinos turísticos de América Latina: Lima y Buenos Aires

Las ciudades sudamericanas que figuran en lo más alto de esta lista y que son conocidas por su riqueza culinaria son Lima, Perú, y Buenos Aires, Argentina.

Lima, la capital gastronómica de Sudamérica

Lima, fundada en 1535, es una ciudad fascinante y considerada un verdadero tesoro histórico. Pero más allá de su patrimonio, comer rico y variado es un motivo de orgullo para sus habitantes.

Lima es reconocida como la capital gastronómica del Perú y de Sudamérica. Este éxito se basa en un proceso de fusión de las cocinas prehispánicas, coloniales y republicanas.

A esto se suma la variedad de ingredientes nativos utilizados desde tiempos antiguos, la revaloración de productos andinos como la quinua, la maca y la papa, y la asimilación de técnicas e insumos de otras geografías.

Algunos platos típicos destacados incluyen el Ceviche, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que es una excelente combinación de pescado fresco, jugo de limón, ají limo y cebolla, servido con cancha y camote.

El ceviche es una de las comidas más destacadas de la cocina peruana.

Buenos Aires, fusión europea y porteña

Buenos Aires, conocida como la cuna del tango, es una ciudad cautivadora, seductora y llena de energía vibrante. Su herencia europea se manifiesta en su arquitectura y parques. Sus barrios antiguos ofrecen una gran cantidad de restaurantes románticos y una animada vida nocturna.

La cocina porteña en Buenos Aires refleja la esencia de los inmigrantes que llegaron en el siglo XIX, quienes enriquecieron el menú criollo con recetas de España, Italia y Alemania.

Posteriormente, se incorporó la cocina andina de los países vecinos. Barrios como Palermo, Puerto Madero, Recoleta y San Telmo son importantes polos gastronómicos con los restaurantes reconocidos.

La pizza argentina es una reversión de la italiana.

Un ícono de la gastronomía de Buenos Aires es la Pizza a la porteña. Aunque popularizada por inmigrantes italianos, desarrolló una esencia local distintiva. Se disfruta de diversas formas, pero la versión "al molde" es alta y lleva mucho queso, con cebolla o jamón y morrones, orégano y aceitunas.

Más de 80 Bares Notables son parte del paisaje cultural y gastronómico de Buenos Aires. Estos locales son representativos por su vínculo con la historia y las costumbres de la ciudad, y algunos fueron reconocidos como Patrimonio Cultural.

