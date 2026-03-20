La Condesa se volvió un clásico de los barrios porteños por sus milanesas, pastas y carnes. Nacido en Colegiales, su nombre se inspira en uno de los barrios del DF de México. Este restaurante-bodegón porteño busca traer la esencia de la comida argentina y de los barrios en un menú lleno de opciones. El local es el sueño de Ricardo Scodelaro y Alejandro Fluriach, que después de emigrar y triunfar en el país mexicano, decidieron asociarse con Patricio Marcelio y Fernando Stagnaro, dueño del clásico Il Matarello, para dar lugar a este proyecto que ya es un clásico en Devoto, Colegiales, Villa Urquiza, Palermo y pronto lo será en el Bajo Belgrano-Núñez. Los locales de La Condesa se caracterizan por tres rasgos esenciales: una carta extensa, una buena atención y sus imperdibles milanesas. Sin embargo, antes de empezar con los principales, hay que hablar de la calidad de este lugar que trabaja con productos de primer nivel, pero que tiene un foco claro: en sus cuatro locales deben servirse productos casi iguales. Para hablar del menú, es importante empezar con las entradas que destacan por su fritura perfecta, seca, abundante y en el punto. Como plato inicial destacado hay que hablar de la empanada frita soufflé de carne, bien jugosa, crocante y calentita, ideal para empezar bien. También valen remarcar los buñuelos con queso arriba y la tortilla trufada rellena donde se siente bien el ahumado de los hongos. Otras opciones son las mollejas crocantes y la provoleta completa. Pese a que las entradas son de alto nivel, esta firma con distintos locales destaca por la calidad de sus milanesas que no tienen nada que envidiarle a las más premiadas de Buenos Aires. Con el ojo de bife como corte que le da un toque especial hasta la pasta que acompaña algunos de sus cortes, todo está en el punto justo. Otra alternativa ideal son los sorrentinos al Scarparo que llevan la firma de Il Matarello, una pasta de alto nivel que se replica en la Condesa para acompañar una propuesta única. Se recomiendan la mayoría de estas preparaciones, ya que la cocina italo-argentina es el fuerte del lugar. Un factor clave es lo accesible, ya que los precios no son elevados y los platos son para compartir. De esta forma, La Condesa se presenta como “un punto de encuentro para diferentes públicos y generaciones”. Además, su ambiente familiar convoca a grupos de todas las edades, desde jóvenes de 20 años hasta abuelos con sus nietos, mientras que la cercanía a las plazas le da el toque de barrio que lo aleja de las propuestas más restrictivas en lo económico. La próxima apertura será para marzo en el Bajo Belgrano frente a los bosques de Palermo a la altura la calle La Pampa. Este nuevo local propone una experiencia diferente con una barra central y un local más grande orientado a dar un servicio de noche, pero con una amplitud a ser lugar de encuentro por su cercanía los accesos a la Capital Federal. Martes a domingos de 12:00 a 00:00 horas.