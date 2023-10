El bodegón italiano que es furor en Miami: sirven las mejores pastas y unos deliciosos helados artesanales

Miami es una de las ciudades de Estados Unidos con mayor concurrencia de latinoamericanos. La playa, los centros comerciales, los negocios y la llegada de Lionel Messi son sus principales atractivos, pero también no hay que dejar de lado su espléndida oferta gastronómica.

Hace ocho años, y con mucho éxito, llegó a "The Magic City" un emprendimiento liderado por Agustina D'Apolito, nieta del dueño de las heladerías Freddo , el cual está orientado a la comida italiana, con aportes de platos argentinos, y postres artesanales.

En "Tatore", nombre utilizado en homenaje a Salvador "Tatore" Guarracino (abuelo de Agustina), se cumplen tres supuestos que tiene todo bodegón argentino: abundancia en los platos, comida casera y un ambiente familiar como en las viejas épocas .

"Puede venir todo tipo de público. La familia se siente cómoda, se pueden compartir los platos y a precio razonable (el ticket promedio es de u$s 28). Es como ir a comer un domingo" , aseguró la emprendedora en diálogo con El Cronista.

Bodegón en Miami: ¿cuáles son los platos más solicitados en Tatore?

Tatore se especializa, principalmente, por sus exquisitos y abundantes platos de pastas ( sorrentinos, ravioles, ñoquis, spaghetti ), como así también por su deliciosa pizza, de bordes gruesos, que idealmente es para compartir.

Si bien la carta cuenta con platos que se degustan en Argentina, como las milanesas con papas fritas o las empanadas, Agustina D'Apolito considera que la base del restaurante son los platos de origen italiano.

Para que la experiencia sea completa, el "bodegón" también ofrece de entrada rabas o burrata con jamón crudo y, de postre, unos deliciosos helados artesanales.



Pastas en Tatore

El furor por las pastas es inmenso. La fuerte presencia de hispanohablantes en Miami generó una idea brillante para el restaurante italiano.

Los 29 de cada mes, Tatore invita a sus clientes a disfrutar del evento "All You Can Eat", en el cual los comensales pueden degustar ñoquis de forma ilimitada y hasta sentirse satisfechos .

Con la posibilidad de acompañarlos con salsas a gusto (pesto, pomodoro, rosa, blanca y muchas más), la dueña del bodegón explica que "la gente come hasta que no puede más".

De todas formas, la mente maestra de Tatore recomienda que, por la gran presencia de clientes, las mesas sean reservadas con anticipación .

Helados artesanales

Más allá de las pastas y la pizza, Tatore también vende helados artesanales que, según destacó la propia dueña del local, "es el postre más pedido" .

"Usamos la receta de mi abuelo (la misma materia prima). Mi mamá se dedica a hacerlos y es igual al (sabor) Freddo de los comienzos ", señaló Agustina.

Para ver la carta completa del restaurante , deberán ingresar a este link.



¿Dónde queda Tatore y cómo reservar?

El restaurante italiano se encuentra en una ubicación predilecta (14730 Biscayne Blvd), dado que está muy próximo a las playas del norte de Miami .

De acuerdo a la información que brindó Agustina D'Apolito a El Cronista, los horarios de atención de Tatore varían únicamente los fines de semana , ya que "eso nos ayuda mucho con el público argentino" y sus costumbres.

Por lo tanto, el "bodegón" abre de lunes a viernes, en el rango horario de las 12 del mediodía y hasta las 22:30 , mientras que los sábados y domingos extienden el horario de cierre hasta las 23:30 .