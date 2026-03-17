Si hay una noche en la que Buenos Aires se viste de verde, es la del 17 de marzo, cuando miles de personas salen a celebrar el Día de San Patricio, la fiesta irlandesa que ya forma parte del ADN porteño. Cerveza, música celta, tréboles y una ola de bares colmados transforman la ciudad en un pequeño Dublín del sur. Pero antes de elegir dónde festejar, vale recordar por qué se celebra esta fecha, cuáles son las mejores promos para aprovechar y cuáles son los bares más icónicos para una noche inolvidable. San Patricio fue un misionero cristiano nacido en la Britania romana y considerado el santo patrono de Irlanda. Tras ser capturado por piratas y llevado como esclavo a la isla, logró escapar, estudió para ser sacerdote y regresó años después con la misión de evangelizar Irlanda. El 17 de marzo del año 461 d.C. se conmemora su muerte, y con el tiempo la fecha dejó de ser solo religiosa para convertirse en un símbolo cultural global: El trébol era el recurso didáctico con el que San Patricio explicaba la Santísima Trinidad. La cerveza se convirtió en un ícono festivo gracias a los desfiles y celebraciones de la diáspora irlandesa en EE. UU. En Argentina, la comunidad irlandesa es una de las más grandes fuera del mundo angloparlante, y Buenos Aires adoptó el festejo con naturalidad: desfiles, eventos callejeros y una agenda de bares que se multiplica cada año. La tradición de beber cerveza en San Patricio tiene raíces históricas y culturales. En la Irlanda medieval, el 17 de marzo era una fecha religiosa en la que, excepcionalmente, se levantaban las restricciones de Cuaresma. Eso permitía a los fieles volver a comer y beber alcohol, especialmente cerveza, que era la bebida más común y accesible. Con la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, la celebración se transformó en un festival más pagano y festivo. Allí comenzaron los grandes desfiles, las pintas verdes, las promociones en bares y la costumbre de brindar para honrar la herencia irlandesa. Desde entonces, la cerveza, y sobre todo la stout, como la Guinness, se convirtió en el ícono internacional del Día de San Patricio. Este año, Buenos Aires vuelve a cargarse de propuestas especiales con descuentos, 2x1, música en vivo y lanzamientos cerveceros. Estas son algunas de las actividades confirmadas: Ofrece promociones en la semana de San Patricio del 12 al 17 de marzo como: Ofrece promociones como: Ofrece promociones como: Queda en: Marcelo T. de Alvear 399 Ofrece promociones desde las 16 de hoy 17 de marzo Queda en: Gorriti 4391 Ofrece promociones como: Ofrece Eediciones especiales como: Green Blonde Ale y Irish Red nitrogenada. También tiene Platos irlandeses sin gluten y una propuesta 100% libre de TACC. Más allá de la agenda del año, hay tres pubs que son un clásico irremplazable del festejo en la Ciudad. Queda en Jorge Luis Borges 1702 Sullivan’s es uno de los pubs irlandeses más populares de Palermo. Su ambientación celta, carta de cervezas del mundo y energía festiva lo convierten en uno de los puntos más fuertes de la noche porteña. Ideal para: quienes quieren vivir la fiesta “a lo irlandés”: música, gente joven, Guinness y barra explosiva. Queda en: Marcelo T. de Alvear 399 El pub irlandés más emblemático de Buenos Aires. Desde los 2000 convoca a miles de personas con celebraciones que llegaron incluso a la prensa internacional. Ideal para: quienes buscan una fiesta multitudinaria, histórica y bien celta. Queda en: Esteban Echeverría 3195 El pub irlandés pionero del país. Su cocina (con clásicos como fish & chips y pollo a la Jameson), variedad de whisky y ambientación victoriana lo mantienen vigente desde 1973. Ideal para: quienes prefieren tradición, buena comida y un ambiente cálido y menos masivo.