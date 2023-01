Desde Zoe Gotusso hasta Emma Horvilleur: seis referentes de la música revelan dónde aman salir a comer en Buenos Aires

Seis referentes musicales de la escena actual le recomiendan a MALEVA un local gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oferta culinaria hay distintos platos, distintos tragos y distintos barrios. Zoe Gotusso, Julián Kartun, Emmanuel Horvilleur, El Príncipe Idiota, Mora Navarro y Pipi Piazolla nos invitan a recorrer la gastronomía porteña.

1) Zoe Gotusso: «Local Support porque no sólo logran grandes sabores sino que para ellos la atención es todo, siempre te reciben con la mejor...» / Gorriti 5045 - Palermo Viejo.

«Gracias a la música tuve la suerte de recorrer lugares de distintas latitudes y de haber probado comidas y sabores muy ricos, hechas con manos de gente que ama lo que cocina. Sin dudas, Local es uno de los mejores, porque no solo logra grandes sabores, también tiene la particularidad de ir cambiando constantemente sus platos y tapas, eso lo enriquece muchísimo.

En Local no sólo comés comida sabrosa sino que también la atención es todo. El plato, el trago o el café siempre te llega con una sonrisa. Lea Digiovanni y compañía siempre te reciben con la mejor.

Además, lo super recomiendo porque creo que lograron brindarle a un público joven, que en muchos casos no puede costear platos caros, sabores innovadores a precios accesibles...»

2) Emmanuel Horvilleur: «Loreto Garden Bar por su ambiente, porque es un lugar de encuentro natural de Colegiales, mis favoritos son la Ensalada Loretense y tienen una arepa increíble, lo descubrí con Javier Zucker...» / Virrey Loreto 2912 - Colegiales.

«Supongo que cada lugar tiene su propia personalidad, pero ninguno tiene la presencia de los hermanos Balaciano, quienes junto a un gran equipo llevan el lugar adelante. En muchas ocasiones he ido a comer solo y me he sentado en mesas de amigos. Es un lugar de encuentro natural con la gente del Colegiales.

Mi plato favorito es la Ensalada Loretense, que tiene muchas verduras y pollo grillado. En un momento comía una ensalada que se llamaba Emma, la cual diseñé y los chicos la pusieron en la carta. Los platos del día también están muy buenos, volví a probar sabores caribeños que hacía tiempo no probaba. Tienen una arepa increíble.

Lo recomiendo porque además de que se come muy bien hay un ambiente muy ameno, familiar. Lo conocí un día que pasé caminando y me encontré con Javier Zucker (productor, músico y DJ) que vive a la vuelta y empezamos a ir. También, cuando volvimos con Illya Kuryaki fue una especie de centro de operaciones de la banda. Le tengo mucho afecto y me considero un miembro oficial.»

3) Mora Navarro: «Sifón porque es un lugar mágico con sus jarras de vermú y uno de los patios - vereda más lindos de Chacarita, espacio cálido, amiguero, nido de nuevas ideas...» / Jorge Newbery 3881 - Chacarita.

«Sifón para mí es un lugar mágico, tanto es así que tiene un altar al Gauchito Gil en su patio, uno de los más lindos de Chacarita. Es un ambiente cálido, amiguero, nido de nuevas ideas. Como buena fanática de la soda y vecina del barrio descubrí este nuevo oasis el día de su inauguración, allá por 2019. Desde ese momento me hice habitué.

Es difícil elegir un plato en particular, pero mis favoritos son el carpaccio de remolacha y el queso llanero a la plancha, ambos sorprenden por la explosión de sabores y texturas. Más que platos son experiencias sensoriales. También hay una gran variedad de vinos orgánicos y uno de sus puntos fuertes, sobre todo para esta época, son las jarras de vermut.

Lo recomiendo porque es una oda a mi bebida preferida: la sodita en sifón de vidrio. Es un lugar clave para compartir con amigos. La gente es muy atenta y amorosa, y por ende la atención es excelente.

4) Pipi Piazzolla: «Vinos de culto Bistró porque es pintoresco, su cocina (y música) es excelente y son especialistas en vinos, le tengo cariño y si puedo, después de cada show voy a comer allí, les recomiendo elegir pizza...» / Superí 2799 - Coghlan.

«Lo elijo porque la cocina me parece excelente y además son especialistas en vinos, con una carta novedosa y con distintas opciones. Todas las semanas se pueden probar nuevas botellas de diferentes cepas. Mi plato favorito es la burrata envuelta en hojaldre, algo que nunca había probado.

Lo descubrí un día que caminaba por mi barrio, en Coghlan. El lugar es muy pintoresco y está muy bien puesto. El ambiente es cálido y la música es excelente. Una de las cosas que más me gusta es un cuadro del músico Jaco Pastorius.

Lo recomendaría por que me parece increíble y está ubicado en uno de los barrios más lindos de Buenos Aires. Le tengo un cariño porque forma parte de una extensa ruta musical, cuando puedo, luego de cada show, suelo ir a comer ahí. Si van, además de la burrata, les recomiendo elegir pizza...»

5) El Príncipe Idiota: «Tío Felipe porque tiene todo lo que tiene que tener una pizzería, me enamoró el sabor que logran y su atención barrial. Su Muzza de seis porciones es algo que no vi en otro lado...» / Balcarce 739 - San Telmo.

Tiene todo lo que tiene que tener una pizzería. La magia está en la simpleza de la cocción, una carta acotada con opciones clásicas, y atención barrial y familar. El sabor de la pizza me enamoró, porque no esperan nada de vos, sino que ellos lo dan todo sin volverse locos. Nada excesos de queso ni masa, usan las cantidades justas.

Está sumergida en un local que todavía respira historias de tango, teatro y recitales, queda a pocas cuadras de La Trastienda, y así es como la conocí. Luego, me mudé al barrio, a una cuadra, y me hice habitué. Tal es así que llegué a comer alguna que otra porción en pijamas.

Recomiendo Tío Felipe por todo lo que dije anteriormente. Si van, les sugiero que pidan la muzza de seis porciones a la piedra, es mi favorita. Tiene algo que no lo vi en otro lado, una terminación de salsa de tomate suavemente condimentada, al natural y sin calentar, sobre el queso derretido. Sí, arriba del queso y no abajo. La masa es crocante, la muzarella de primera y la pulpa es fresca y radiante...»

6) Julián Kartun: «Vecindá porque se arma una especie de club, mis favoritos van por el lado de las empanadas, aunque cuesta elegir un plato...» / Castillo 1502 - Chacarita.

«Lo que tiene Vecindá, tal como indica su nombre, es que se arma una especie de club de encuentro de gente, donde hay música, buena comida, algo para tomar, buen ambiente y un flipper de los Stones.

Mi plato favorito podría ser alguna de las empanadas, tienen muchas vegetarianas que están muy buenas como la Morrone o la Brocolina. También hacen muy rica foccacia, pero la realidad es que me cuesta elegir un solo plato, tienen muchos.

Lo recomendaría porque conozco a los dueños de hace muchos años, por otra propuesta gastronómica que tenían, y sé que trabajan y cocinan muy bien. Además, en esa esquina se genera un clima hermoso, en esta época de calor la vereda es ideal. El mejor horario, para mí, es cuando abre, entre las 7 y las 8...»

///

Fotos: son todas gentileza para MALEVA de los artistas mencionados y sus equipos de prensa. Fotos locales: son todas gentileza de los locales mencionados.