De la más cara de Buenos Aires a la mejor del mundo: las 5 hamburguesas para probar este fin de semana

El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. Este plato icónico de las casas de comida rápida poco a poco se fue convirtiendo en una de las estrellas de la cultura foodie y hoy se encuentra en la carta de la mayoría de los restaurantes, con cada vez más versiones que se animan a innovar y sorprender a los comensales.

La hamburguesa se configura como uno de los alimentos favoritos entre las personas y eso es gracias a su capacidad de reinventarse continuamente: su versatilidad permite encontrar opciones para todos los gustos y preferencias .

Hoy, además de la tradicional propuesta de carne vacuna, es posible encontrar variantes de pollo, pescado y aptas para vegetarianos y veganos con base de quínoa y lentejas, entre otras.

Desde la hamburguesa más cara y deseada de la Ciudad a la mejor del mundo, en Buenos Aires pueden encontrarse grandes y geniales propuestas . Cuáles son las imperdibles para probar este fin de semana.

La guía definitiva para comer brunch en Buenos Aires: 10 lugares imperdibles



Estos son los restaurantes y bares de Buenos Aires con menos de 2 años más innovadores y celebrados por los mejores chefs: mapa incluido



1. La Birra Bar





No hay mejor lugar para festejar el Día Internacional de la Hamburguesa que la Birra Bar , la primera hamburguesería argentina que abrió un local en Miami y que con su hamburguesa Golden (doble medallón, triple cheddar, salsa Golden (Top Secret), cebolla morada y pan de papa) ganó el premio a la Mejor Hamburguesa de los Estados Unidos 2022 en el South Beach Wine and Food Festival, de The Food Network.



El catálogo de hamburguesas de La Birra Bar tiene casi 50 opciones . Para tentarse, solo basta nombrar algunas: la Tasty (doble medallón, triple cheddar, cebolla crocante, cebolla morada, panceta, pepinos, salsa tasty y ketchup en pan de papa), la Troopeer (doble medallón de 120gs, cheddar, bacon, pepino, cebolla, tomate, lechuga, ketchup y mayo) y la Boedo (cheddar, tomate, lechuga, huevo, cebolla morada).



La Birra Bar posee 14 locales: dos en Boedo, El templo - San Juan 4359- y La Birra Night - Carlos Calvo 4317- y diez repartidos en CABA y alrededores: Villa Devoto, San Telmo, Villa Crespo, Mataderos, Ramos Mejia, Banfield, Avellaneda, Olivos, Colegiales, Recoleta y Martínez.



2. Growlers



Con un espíritu urbano y colaborativo, Growlers propone numerosos estilos de reconocidas microcervecerías locales para acompañar con una sabrosa cocina artesanal en sus espacios de ambientación callejera. Desde siempre, las protagonistas de su amplio menú son sus 11 burgers de carne vacuna y cordero, además de opciones vegetarianas y veganas , todas servidas con papas fritas caseras.

Las favoritas son la Cheeseburger (carne smashed con doble cheddar, salsa Mil Islas y cebolla morada en pan de papa), la Oklahoma Doble Fried Onion Burger (doble burger smasheada con cebolla grill al estilo Oklahoma, doble cheddar y alioli de ajos asados en pan de papa) y la Triple de Cordero (tres medallones de cordero, mozzarella grillada, pesto de rúcula, salsa de berenjenas ahumadas y rúcula fresca en pan de parmesano).

Dirección: Av. Santa Fe 1430, Recoleta / Gurruchaga 1450 esq. Pje. Cnel. Cabrer, Palermo / Cuba 2202, esq. Mendoza, Belgrano / El Salvador 5602, Palermo Hollywood / Perón 489, San Nicolás / Olleros 3750, Chacarita.



3. Club de la Birra





El Club de la Birra combina cervezas artesanales tiradas, coctelería de autor y una amplia oferta gastronómica con snacks, tapas, opciones entre panes y platos elaborados. En sus locales de Recoleta y Caballito se disfrutan 11 variedades de hamburguesas con panes de elaboración propia y medallones "smasheados", una técnica de cocción que asegura extra crocancia y jugosidad .

Sobresale la Burger Homenaje Doble ¼, en honor a la hamburguesa de la reconocida cadena internacional (doble carne smashed, doble cheddar, salsa del Cuarto en pan con sésamo); la Jack BBQ (doble carne smashed, doble cheddar, panceta, cebolla "crispy" y barbacoa Jack Daniel's en pan con parmesano) y la Burger Oklahoma (doble carne smasheada con cebolla, doble cheddar, pepinillos encurtidos y Honey Mustard).



Dirección: Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Recoleta / Av. Pedro Goyena 60, Caballito.

4. Pony Line





Pony Line es el bar del Four Seasons Buenos Aires , uno de los hoteles más exclusivos ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Pero no hace falta ser huésped del hotel ni anotarse en largas listas de espera para poder visitarlo: trabaja sin reservas y la novedad es que ahora abre también en el horario del almuerzo .

Pony, que este 2022 cumple 10 años, se volvió famoso por sus hamburguesas y tragos de autor. De la mano de Juan Gaffuri, Chef Ejecutivo del hotel, logró posicionarse entre el público local y convertirse en sinónimo de la mejor hamburguesa de la Ciudad .



En el menú se pueden encontrar dos opciones: la tradicional (pan brioche, panceta ahumada, queso Lincoln, cebolla crocante, pepinillos, BBQ casera) que cuesta $ 2500, y la estrella del menú, la dry aged 45 días, con un sabor mucho más intenso que la anterior por tratarse de una carne madurada. Se sirve en pan brioche con lechuga, tomate, relish casero, queso Lincoln y tomeya y vale $ 2900.

Pony está abierto de lunes a viernes a partir de las 11.00 AM. Sábados a partir de las 17.00 horas y los domingos cerrados. Dirección: Posadas 1086, Buenos Aires. Sin reserva previa.



Descuentos por el Día de la Hamburguesa





Para festejar el día internacional de la hamburguesa en Argentina, PedidosYa presenta Burga Landia que se celebra del 19 al 23 de mayo con descuentos de hasta 50% off en las hamburguesas preferidas de la app.

Entre las promociones se destacan:

McDonalds ofrecerá todos los días una promo distinta con 50% off

ofrecerá todos los días una promo distinta con 50% off Burger King tendrá 40% de descuento en la hamburguesa doble carne doble queso con papas

tendrá 40% de descuento en la hamburguesa doble carne doble queso con papas Mostaza participará con 45% off en el Combo Cheddar Junior

participará con 45% off en el Combo Cheddar Junior Temple contará con 40% off en la Temple Bacon Burger con papas