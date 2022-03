La mejor hamburguesa del mundo es argentina: dónde se come y cuánto sale

‘La Birra Bar', así se llama la hamburguesería que se llevó el premio del público en el South Beach Wine and Food Festival (SOBEWFF), en Miami. El local abrió sus puertas en Miami hace tan solo unos meses, y la hamburguesa en cuestión se llama La Golden: sale $760 y es de ternera con queso americano, cebollas rojas y salsa casera. Esta obtuvo el visto bueno de miles de personas en el evento a beneficio de la Universidad Internacional de Florida, que organiza desde hace 20 años The Food Network y que reúne a más de 65.000 personas.

Ganar el premio a la mejor hamburguesa es un hito para cualquier hamburguesería, pero hacerlo en Estados Unidos conlleva un peso gigante. Danny Cocchia, dueño de ‘La Birra Bar' dijo, "nos deja sensaciones increíbles, competir en este lugar tan icónico para la hamburguesa y ganar el premio; todavía no lo podemos creer. Estamos casi sin dormir desde que nos entregaron el trofeo".

www.cronista.com/pyme/negocios-pyme/es-el-rey-de-las-hamburguesas-chic-y-abrio-su-negocio-cuanto-sale-entrar



www.cronista.com/negocios/la-hamburgueseria-argentina-que-se-escapo-de-las-restricciones-ya-llego-a-miami







La Birra Bar: el momento inolvidable

La hamburguesa de Cocchia ganó lo que para ellos es el mayor reconocimiento: el People Choice Award, el premio que vota la gente que asiste al evento. "Este es un sueño hecho realidad. Algo con lo que soñamos hace años cuando empezamos a planear venir a EE.UU.", escribió Cocchia en las redes de su restaurante. "Seguíamos el evento todos los años desde Argentina, pensando, deseando...'Un día...' Y ese día llegó".

"And the winner is (y el ganador es)... La Birra Bar", gritó finalmente el conductor, antes de que Cocchia y su equipo invadieran el escenario para buscar el trofeo con forma de hamburguesa. "Es un negocio familiar, de padre e hijo", destacaron al momento de entregar el premio y un enorme cheque de u$s 5000 a Cocchia.

En el "Burger Bash" competían cerca de 40 hamburgueserías de todo EEUU, entre ellas la famosa cadena neoyorquina Shake Shack. Es la primera vez que una marca argentina recibe este galardón, remarca Cocchia.

La Birra Bar: EE.UU. y Argentina

Seis meses en el mercado estadounidense también le dejaron enseñanzas sobre las diferencias entre los comensales en una y otra punta del continente. "La diferencia más notoria con la Argentina es que los estadounidenses están acostumbrados a pedir mucha comida y llevársela a casa, piden más de lo que pueden comer. Los puntos de cocción son más jugados que en Buenos Aires, y el público es más impaciente, necesita mucha celeridad en el servicio", dijo el gastronómico.

Ahora Cocchia tiene los ojos puestos en su próximo paso: la apertura de un decimotercer local en CABA y, sobre todo, el desembarco en Europa con restaurantes en España y Portugal. "Entre abril y mayo abrirán nuestros dos primeros locales en Madrid, en una zona increíble, en la Puerta del Sol y en Plaza Mayor, en lugares cercanos entre sí, pero con una gran afluencia del público", dijo. Para Lisboa, aún están buscando un local, pero los planes se mantienen firmes.

La Birra Bar: los comienzos

Daniel Cocchia abrió su primer local con su esposa Roxana en Boedo, un mes antes del estallido social de 2001. Era un negocio ubicado justo al lado de la rotisería que tienen sus padres en la avenida San Juan. Allí hizo sus primeras armas en el mundo de la gastronomía: pollos, milanesas, tortillas, matambre y otros platos típicos del rubro.

Sobrevivieron a la crisis y comenzaron a despegar una década después, cuando Cocchia "se obsesionó con lograr la hamburguesa perfecta": jugosa y generosa. También eran otros tiempos, "todavía no estaba el boom actual de hamburgueserías, el mercado internacional era todo muy igual".

Lo que hace destacarlos dentro del rubro es que hacen todo 100% artesanal, además de admitir que lo suyo sigue siendo un negocio familiar. Ahora se sumó su hijo Renzo, de 26 años: "Sabíamos que el trabajo duro, la pasión, la familia y el amor nos llevaron hasta aquí y que si aplicamos esa misma receta podríamos lograr lo que quisiéramos", escribió en Instagram tras consagrarse en el SOBEWFF. Hoy en día los Cocchia supieron conquistar el público, no solo en Argentina sino también el de Miami.